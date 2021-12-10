بارتي تعود الى الملاعب في أديلايد ونادال وأوساكا في ملبورن

ملبورن (أ ف ب) – تُسجل المصنفة أولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي عودتها الى ملاعب كرة المضرب بداية العام الجديد في دورة إديلايد، فيما يبدأ الإسباني رافايل نادال واليابانية ناومي أوساكا تحضيراتهما لبطولة أستراليا المفتوحة من خلال المشاركة في دورة ملبورن بحسب ما أعلن المنظمون الجمعة.

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وغابت بارتي عن الملاعب منذ خروجها المفاجىء من الدور الثالث لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في أيلول/سبتمبر، لكن الأسترالية حافظت رغم ذلك على صدارة تصنيف رابطة المحترفات في نهاية العام نتيجة إحرازها خمسة ألقاب في 2021.

وتتصدر بطلة ويمبلدون لعام 2021 لائحة المشاركات في دورة أديلايد التي تحتضن تسع من بين المصنفات العشر الأوليات في العالم، بينهن البولندية أيغا شفيونتيك حاملة اللقب.

وتتواجد في هذه الدورة المقررة بين الثاني والتاسع من كانون الثاني/يناير، ثلاث متصدرات سابقات لتصنيف رابطة المحترفات، وهن الإسبانية غاربيني موغوروسا، التشيكية كارولينا بليتشكوفا والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، إضافة الى المصنفة ثانية حالياً البيلاروسية الأخرى أرينا سابالينكا.

وستكون الاستونية أنيت كونتافيت، المصنفة سابعة عالمياً، الغائبة الوحيدة عن الدورة من بين المصنفات العشر الأوليات.

ومن ناحيتها، ستتحضر اليابانية أوساكا التي تراجعت في تصنيف المحترفات الى المركز الثالث عشر، للدفاع عن لقب بطولة أستراليا من خلال المشاركة في دورة ملبورن المقررة بين الثالث والتاسع من الشهر المقبل والتي تستضيف أيضاً دورة الرجال في الوقت ذاته.

وستخوض أوساكا التي ابتعدت عن الملاعب لفترة طويلة بسبب المشاكل النفسية، دورة ملبورن بصحبة بطلة فلاشينغ ميدوز لعام 2021 البريطانية إيما رادوكانو التي تراجعت نتائجها منذ الانجاز الذي حققته في البطولة الأميركية، فيما قررت الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس التي لا تزال تبحث عن تحطيم الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى (24)، الانسحاب من هذه الدورة لأنها "لست في المكان الذي أريده على الصعيد البدني".

وعند الرجال، يبدأ معظم لاعبي الصف الأول موسمهم بالمشاركة في كأس "أيه تي بي" المقررة في سيدني اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير، وعلى رأسهم المصنف أول وحامل الرقم القياسي بعدد ألقاب بطولة أستراليا المفتوحة (9) الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الروسي دانييل مدفيديف والألماني ألكسندر زفيريف.

لكن النجم الإسباني نادال قرّر عدم المشاركة في كأس "أيه تي بي"، مفضلاً التحضير لأستراليا المفتوحة في ملبورن الى جانب المصنف ثالثاً سابقاً البلغاري غريغور ديميتروف.

وسيعود ابن الـ35 عاماً، الساعي كما ديوكوفيتش الى الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (20 حالياً للاثنين كما حال السويسري روجيه فيدرر)، الى الملاعب الشهر الحالي من خلال المشاركة في دورة أبوظبي الاستعراضية.

وابتعد نادال عن الملاعب منذ خروجه من نصف نهائي بطولة رولان غاروس على يد ديوكوفيتش في حزيران/يونيو.

وحاول الإسباني العودة في آب/أغسطس من خلال مشاركته في دورة واشنطن، لكن إصابته في القدم تفاقمت في المباراة التي فاز بها على الأميركي جاك سوك بثلاث مجموعات، ما ساهم في خسارته مباراته التالية أمام الجنوب إفريقي لويد هاريس.

© 2021 AFP