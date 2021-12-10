دوري أن بي ايه: غريزليز يفسد ليلة ليبرون جيمس وغوبير يتألق لجاز

جاستين فورد غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – انتزع ممفيس غريزليز فوزًا مهمًا على حساب ضيفه لوس انجليس ليكرز 108-95 على الرغم من إحراز "الملك" ليبرون جيمس الـ"تريبل دابل" الرقم 100 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الخميس، فيما عاد يوتا جاز بفوز ثمين من ملعب حساب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 118-96.

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على ملعب "فيديكس فوروم"، أحرز جارين جاكسون 25 نقطة وديزموند باين 23، ليقودا غريزليز رابع المنطقة الغربية الى الخروج بانتصار مهم على حساب بطل الـ 2020، حيث استفاد اصحاب الارض من خسارة ليكرز للكرة في 22 مناسبة خلال اللقاء (تورن أُوفر).

ورغم غياب نجم غريزليس جا مورانت وصخرة الدفاع ديلون بروكس، الا أنّ ليكرز الذي يحتل المركز السادس في ترتيب المنطقة الغربية، فشل في تحقيق فوزه الثاني تواليًا بعدما كان تخطى بوسطن سلتيكس أخيرًا 117-102.

وكان جيمس أفضل لاعبي فريقه بتسجيله 20 نقطة مع 10 متابعات و11 تمريرة حاسمة، فيما أضاف زميله أنتوني ديفيس 22 نقطة.

وعزّز غريزليز موقعه في المركز الرابع ضمن المنطقة الغربية بـ 15 انتصارًا مقابل 11 خسارة، متقدمًا على ليكرز السادس بـ 13 انتصارًا و13 خسارة.

في فيلادلفيا، عزّز يوتا جاز مركزه الثالث في المنطقة الغربية بعد فوزه الصريح على مضيفه سفنتي سيكسرز بفضل تألق لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير الذي سجّل 17 نقطة مع 21 متابعة، ليرفع فريقه سلسلة انتصاراته المتتالية الى ست مباريات.

كذلك، برز في صفوف جاز، دونوفان ميتشل بتسجيله 22 نقطة، وهو واحد من بين ثمانية لاعبين في صفوف فريقه تمكنوا من تسجيل 10 نقاط أو أكثر في اللقاء.

من جانب سفنتي سيكسرز، سجّل لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد 19 نقطة مع ثماني متابعات، إلا أنّ 11 نقطة من رصيده أتت في الربع الاول، حيث عانى إمبيد من اوجاع في قدمه اليمنى، فاضطر الى التوجه نحو غرفة الملابس خلال النصف الثاني من اللقاء قبل أن يعود لإكماله.

وفاز سان انتونيو سبيرز على دنفر ناغتس 123-111 بفضل الاداء الجماعي حيث تمكن خمسة لاعبين من سبيرز من تسجيل أكثر من 10 نقاط. وكان ديريك وايت افضل مسجّل لسبيرز بـ 23 نقطة وأضاف اليه لوني ووكر 21 نقطة وديجونتي موراي 20 نقطة مع 8 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

ومن جانب ناغتس الذي يحتل المركز الثامن في المنطقة الغربية، أحرز آرون غوردون 25 نقطة من دون أن يتمكن من تجنيب فريق خسارته الـ 13 مقابل 12 انتصارًا هذا الموسم.

في المقابل، حقق سبيرز 9 انتصارات حتى الآن مقابل 15 خسارة بالمركز 12 في ترتيب القسم الغربي.

© 2021 AFP