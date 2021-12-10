فنلندا تعتزم شراء 64 مقاتلة أف-35 مقابل 9,5 مليارات دولار

ايماويل دوناند اف ب

هلسنكي (أ ف ب) – تعتزم فنلندا تجديد اسطولها من الطائرات المقاتلة عبر طلب شراء 64 مقاتلة من طراز "أف-35 آيه" متعددة المهام من شركة لوكهيد مارتن الأميركية في صفقة تصل قيمتها الى 8,4 مليارات يورو (9,5 مليارات دولار)، وفق ما أعلنت الحكومة الجمعة.

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وقال وزير الدفاع الفنلندي انتي كايكونين خلال مؤتمر صحافي إن "طائرات أف-35 تلبي متطلبات الجهوز والتعاون الصناعي والتكلفة".

وأضاف "بعد إجراء مقارنة للقدرات العسكرية، كان نظام أف-35 بشكل عام هو الأفضل في تلبية احتياجاتنا"، مشيرا الى "القدرات القتالية والاستخبارية ومرونة" هذه المقاتلة.

وفازت شركة لوكهيد مارتن بالعقد بعد منافسة مع بوينغ وداسو الفرنسية وساب السويدية وتجمع يوروفايتر الذي يضم المانيا وايطاليا واسبانيا.

واستغرق اجراء المناقصة ست سنوات تم خلالها اختبار قدرات الطائرات المتقدمة على العمل في الظروف المناخية للقطب الشمالي، وبنتيجتها فإن القوات الجوية الفنلندية ستستبدل أسطولها الحالي من مقاتلات "هورنيت أف/آي 18" ب"أف-35"بحلول عام 2030، وبإجمالي تكاليف تصل الى نحو 10 مليارات دولار تشمل الشراء وتطوير البنية التحتية.

وخصص البرلمان الفنلندي العام الماضي 10 مليارات يورو حدا أقصى لهذه الصفقة، ما يجعلها الأكبر في تاريخ فنلندا على الإطلاق.

كما خصصت الحكومة ميزانية إضافية بقيمة 10 مليارات يورو لصيانة وتحديث المقاتلات التي من المتوقع أن تبقى في الخدمة حتى عام 2060.

لكن بعض المعلقين اتهموا فنلندا بالمبالغة في التفاؤل تجاه العمر الافتراضي لمقاتلات "أف-35 آيه"، لافتين الى أن الحكومة الفنلندية خصصت أموالا أقل من نصف التكلفة التي خصصتها سويسرا لاستبدال أسطولها بمقاتلات "أف-35 أس" في حزيران/يونيو الماضي.

© 2021 AFP