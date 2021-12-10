مصرع 49 مهاجراً على الأقلّ في حادث مروري في المكسيك

- الصليب الأحمر في ولاية تشياباس/ا ف ب

صورة وزّعها الصليب الأحمر في تشياباس تظهر جثث مهاجرين لقوا مصرعهم في حادث مروري في توكستلا غوتيريز عاصمة الولاية الواقعة في جنوب شرق المكسيك 9 ك1/ديسمبر 2021.

توستلا غوتييرز (المكسيك) (أ ف ب) – لقي 49 مهاجراً على الأقلّ مصرعهم وأصيب 37 آخرون بجروح في حادث مروري وقع الخميس في جنوب شرق المكسيك، بحسب ما أعلنت السلطات.

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وقال مكتب المدّعي العام في ولاية تشياباس إنّ المهاجرين كانوا يسافرون سرّاً داخل شاحنة انقلبت على الطريق قرب توكستلا غوتيريس، عاصمة الولاية، مشيراً إلى أنّ حالة ثلاثة من الجرحى خطرة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أنّ سائق الشاحنة التي كان المهاجرون مكدّسين داخلها فقد السيطرة عليها فاصطدمت بجدار وانقلبت، بحسب ما أعلنت فرق الحماية المدنية للصحافيين.

وأعرب روتيليو إسكاندون، حاكم الولاية، عن "تضامنه" مع الضحايا.

وأكّد الحاكم أنّ "المسؤوليات (عن الحادث) ستتحدّد وفقاً للقانون".

وتشياباس حيث وقع الحادث هي ولاية تقع على مقربة من الحدود مع غواتيمالا، بوابة الهجرة من أميركا الوسطى (ولا سيّما هندوراس والسلفادور) إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

وتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتّحدة داخل شاحنات هو طريقة معتادة لدى المهرّبين.

© 2021 AFP