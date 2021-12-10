مقتل حوالى مئة "إرهابي" في عملية مشتركة بين جيشي النيجر وبوركينا فاسو

سليمان اغ انارا ا ف ب

جنود من النيجر في صحراء إييفيرونان في 12 شباط/فبراير 2020

واغادوغو (أ ف ب) – أعلن جيشا النيجر وبوركينا فاسو الخميس مقتل حوالى مئة "إرهابي" في عملية عسكرية مشتركة نفّذتها وحداتهما بين 25 تشرين الثاني/نوفمبر و9 كانون الأول/ديسمبر على الحدود بين البلدين اللذين يشهدان هجمات جهادية متكررة.

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وقالت رئاستا أركان الجيشين في بيان مشترك إنّ العملية العسكرية أتاحت "تحييد حوالى مئة إرهابي (...) واعتقال حوالى 20 مشتبهاً به".

وأضاف البيان أنّه خلال هذه العملية العسكرية قُتل أربعة عسكريين من بوركينا فاسو في انفجار عبوة ناسفة منزلية الصنع في شرق بلادهم.

وأصيب في العملية العسكرية أيضاً 13 عسكرياً من البلدين.

وأوضح البيان أنّ وحدات بريّة عدّة من جيشي البلدين شاركت في تنفيذ هذه العملية العسكرية التي أسندتها أيضاً طائرات استطلاع ومقاتلات من كلا البلدين.

ويقع مقرّ قيادة هذه العملية المشتركة في تيلابيري في غرب النيجر.

ولفتت رئاستا الأركان في بيانهما إلى أنّ العملية العسكرية أتاحت أيضاً تفكيك "قاعدتين إرهابيتين" في منطقتي ييريتاغي (شرق بوركينا فاسو) وكوكولوكو (غرب النيجر) ومصادرة أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة منزلية الصنع.

وتيلابيري حيث مقرّ قيادة هذه العملية العسكرية المشتركة هي منطقة شاسعة ومضطربة تبلغ مساحتها نحو 100 ألف كيلومتر مربّع، وهي مسرح منذ عام 2017 لهجمات دامية من قبل جماعات جهادية.

وتقع تيلابيري في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي الذي يشهد منذ مطلع العام هجمات تشنّها جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وتستهدف خصوصاً المدنيين.

© 2021 AFP