انتخاب إيتو رئيساً للاتحاد الكاميروني

نجم المنتخب الكاميروني صامويل إيتو خلال الجمعية العمومية لاتحاد بلاده حيث انتخب رئيسا له في ياوندي في 11 كانون الأول/ديسمبر 2021.

ياوندي (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم السبت انتخاب مهاجمه الدولي السابق صامويل إيتو رئيسا له.

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وتفوق نجم برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي السابق على الرئيس المنتهية ولايته سيدو مبومبو نجويا الذي انتخب في عام 2018، لكن فوزه لقي معارضة العديد من الفاعلين في كرة القدم الكاميرونية، وأبطلته محكمة التحكيم الرياضية في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.

وحصل إيتو (40 عاماً) على 43 صوتاً مقابل 31 للرئيس المنتهية ولايته بحسب صحافي وكالة فرانس برس.

وقال إيتو على حسابه على تويتر المتابع من قبل 1,5 مليون مشترك "سأتذكر هذا اليوم بكل فخر"، مضيفاً "يشرفني أن يتم انتخابي على رأس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم".

وكان إيتو أكد عند تقديم ترشيحه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنه سيكون الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني للعبة "رغم الغش"، مضيفاً "حان وقت إعادة بناء" كرة القدم الكاميرونية.

في عام 2018، دعم إيتو ترشيح سيدو مبومبو نجويا، لكنه أعرب اليوم عن "خيبة أمله" كون الوعود التي قطعها الرئيس الحالي قبل ثلاث سنوات "بدت لي جديرة بالاهتمام بمستقبل بلدنا"، مضيفاً إن الرئيس الحالي "فشل فشلاً ذريعًا".

وتستضيف الكاميرون نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الفترة من التاسع من كانون الثاني/يناير إلى السابع من شباط/فبراير المقبلين.

شارك إيتو مع المنتخب الكاميروني في كأس العالم 4 مرات خلال مسيرته بدءا من العام 1998، وفاز معه بلقب كأس أمم إفريقيا مرتين عامي 2000 و2002، وذهبية أولمبياد سيدني عام 2000. وعلى مستوى الأندية، فاز بالدوري الإسباني ثلاث مرات مع برشلونة، كما تُوّج بالدوري الإيطالي مرة واحدة مع إنتر، فيما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (مرتان مع برشلونة ومرة مع إنتر).

وعلى المستوى الفردي، أحرز جائزة أفضل لاعب إفريقي 4 مرات.

كان موسم 2018-2019 الاخير لإيتو كرويًا حيث لعب مع نادي قطر القطري، بعد مسيرة طويله أخذته الى ريال مدريد وبرشلونة ومايوركا وليغانيس في إسبانيا، إنتر وسمبدوريا في إيطاليا، تشلسي وإيفرتون في إنكلترا، أنطاليا سبور وكونيا سبور في تركيا، وأنجي محج قلعة في روسيا.

© 2021 AFP