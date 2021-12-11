بطولة ألمانيا: بايرن يبتعد 6 نقاط بفوزه على ماينتس وتعثر مطارده دورتموند

كريستوف ستاشه ا ف ب/ا ف ب

ثنائي بايرن ميونيخ جمال موسيالا والاسباني مارك روكا يحتفلان بالهدف الثاني في مرمى بوخوم في الدوري الالماني على ملعب "أليانز أرينا" في 11 كانون الأوّل/ديسمبر 2021

برلين (أ ف ب) – ابتعد بايرن ميونيخ حامل اللقب ست نقاط في صدارة الدوري الالماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه ماينتس 2-1، وتعثر مطارده المباشر بوروسيا دورتموند أمام مضيفه بوخوم 1-1 السبت في المرحلة الخامسة عشرة.

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وقلب العملاق البافاري تخلفه بهدف للنمسوي كريم أونيسيو (22) إلى فوز بهدفين للفرنسي كينغسلي كومان (53) والبديل جمال موسيالا (74).

وخطا بايرن، المنتشي من فوزه على دورتموند 3-2 في المرحلة السابقة، خطوة إضافية نحو احتفاظه بلقبه للموسم العاشر توالياً، حيث رفع رصيده إلى 37 نقطة، فيما تجمد رصيد دورتموند عند 31.

وعزز بايرن الأرقام التي تميل لصالحه إذ حقق254 فوزاً مقابل 3 تعادلات وخمس هزائم خلال 33 مباراة بمواجهة ماينتس.

وتراجع ماينتس الى المركز الثامن بعدما تجمد رصيده عند 21 نقطة وابتعد أكثر عن الخمسة الاوائل حيث يأمل في المنافسة على مركز مؤهل إلى مسابقة قارية.

وفشل رجال المدرب الدنماركي الشاب بو سفنسون (41 عاماً) في تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً بعد الانتصار على فولفسبورغ بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة عقب الخسارة أمام شتوتغارت 1-2.

على ملعب "أليانز رينا" في ميونيخ، فاجأ الضيف بافتتاح التسجيل في الدقيقة 22 بعدما نجح الشاب جوناثان بوركارت في تجاوز المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز على يسار منطقة الجزاء، ليمرر عرضية تابعها المهاجم النمسوي أونيسيو رأسية على يسار الحارس الدولي مانويل نوير، مسجلاً هدفه الثاني في "بوندسليغا" هذا الموسم.

وضغط بايرن مع بداية الثاني، وبعد رأسية خطرة للجناح كومان صدها الحارس روبن زينتنر (49)، أعاد الدولي الفرنسي الكرّة بنجاح هذه المرة مستفيداً تمريرة طويلة من مواطنه كورنتان توليسو ضرب بها الدفاع ليدخل المنطقة ويسدد في الشباك (53)، هدفه الرابع هذا الموسم في الـ"بوندسليغا".

وعمد مدرب بايرن جوليان ناغلسمان إلى ثلاثة تبديلات في الدقيقة 65 لتنشيط فريقه، فأخرج توليسو وهرنانديز ولوروا سانيه وأدخل الاسباني مارك روكا ونيكلاس زوله وسيرج غنابري، فأضاف فريقه الثاني عبر موسيالا بعدما تجاوز البديل الهولندي جان-بول بويتيوس وسدد بقدمه اليمنى أرضية على يسار الحارس بعد تمريرة من الفرنسي بنجامان بافار (74).

وفي المباراة الثانية، استضاف بوخوم منافسه دورتموند على وقع تحقيقه انتصارين متتاليين في الدوري أمام أوغسبورغ 3-2 وفرايبورغ 2-1.

وبدا الفريق "الأصفر والاسود" الأخطر مع صافرة البداية، ولكن بخلاف مجريات اللقاء تحصل بوخوم على ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس السويسري غريغور كوبل داخل المنطقة بعدما خرج من مرماه وأعاق كريستوفر أنتوي-أدجيج، نفذها المهاجم سيباستيان بولتر بنجاح (40).

وسجل دورتموند هدفا عبر ماريوس وولف ألغي بداعي التسلل عقب اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" (54)، قبل أن ينجح يوليان براندت، بديل السوري الأصل محمود داهود، في إدراك التعادل بعدما تجاوز النرودجي إرلينغ هالاند المدافع الصربي إرهان ماسوفيتش ومرر إلى الجهة اليمنى على القائم الثاني، لينقض الهداف على الكرة ويضعها في الشباك بين رايمان والقائم (85).

© 2021 AFP