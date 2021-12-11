بطولة إيطاليا: أودينيزي يفرمل ميلان ويسدي خدمة لإنتر ونابولي

مهاجم ميلان السويدي زلاتان ابراهيموفيتش (يمين) يحتفل بتسجيله هدف التعادل في مرمى أودينيزي في الدوري الإيطالي في 11 كانون الأول/ديسمبر 2021.

روما (أ ف ب) – أسدى أودينيزي خدمة إلى إنتر ميلان ونابولي بتعادله مع ضيفه ميلان المتصدر 1-1 السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وبكر أودينيزي بالتسجيل عبر مهاجمه البرتغالي بيتو بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة في الدقيقة 17، لكن العملاق الدولي السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش أدرك التعادل لميلان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة.

وهو الهدف السابيع لإبراهيموفيتش في الدوري هذا الموسم لكنه لم يكن كافياً لميلان لمصالحة جماهيره عقب خروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا بحلوله في المركز الأخير في مجموعته خلف ليفربول الانكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي.

وكان ميلان يمني النفس بالفوز الثالث توالياً للاحتفاظ بالصدارة لكنه سقط في فخ التعادل للمرة الثالثة هذا الموسم فرفع رصيده إلى 39 نقطة وبات مهدداً بالتراجع إلى المركز الثالث في حال فوز جاره إنتر حامل اللقب (37 نقطة) على ضيفه كالياري، ونابولي (36 نقطة) على ضيفه إمبولي الأحد.

فينيتسيا يفرمل يوفنتوس

وفرمل فينيتسيا صحوة ضيفه يوفنتوس عندما أرغمه على التعادل 1-1.

ووجه فينيتسيا ضربة جديدة إلى يوفنتوس الساعي إلى التواجد بين الأربعة الكبار لضمان إحدى بطاقات مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث تراجع فريق "السيدة العجوز" الى المركز السادس بفارق ست نقاط خلف أتالانتا الرابع والذي يملك فرصة توسيعه إلى تسع نقاط في حال فوزه على مضيفه فيرونا الأحد.

وترك يوفنتوس الذي كان يطمح الى فوزه الثاني توالياً في الدوري والثالث في مختلف المسابقات عقب تغلبه على مالمو السويدي الاربعاء في المسابقة القارية العريقة حيث اقتنص صدارة مجموعته على حساب تشلسي الانكليزي حامل اللقب، المركز الخامس لفيورنتينا.

وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة في بداية المباراة بإصابة نجمه وصانع ألعابه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا وتحديداً في الدقيقة 12 فترك مكانه للواعد البرازيلي كايو جورج (19 عاماً).

ولم تمنع إصابة ديبالا الذي عانى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من إصابة في ربلة الساق، يوفنتوس من افتتاح التسجيل عبر مهاجمه الدولي الإسباني ألفارو موراتا بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للوكا بيليغريني.

وضغط أصحاب الأرض بقوة مطلع الشوط الثاني ونجحوا في إدراك التعادل عندما تلقى ماتيا أرامو كرة خارج المنطقة من المدافع السورينامي ريدجيتشيانو هابس فسددها قوية بيسراه داخل المرمى (55).

وحاول يوفنتوس تدارك الموقف لكنه اصطدم بحارس مرمى محنك هو الأرجنتيني سيرخيو روميرو الذي تألق مرات عدة ابرزها تصديه لتسديدة رائعة "على الطاير" لبرناردو برنارديسكي بعدما هيأ الكرة على صدره (65).

وقاد المهاجم الدولي الصربي دوسان فلاهوفيتش فريقه فيورنتينا إلى إكرام وفادة ضيفه ساليرنيتانا برباعية نظيفة كان نصيبه منها ثنائية السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

مهاجم فيورنتينا الصربي دوسان فلاهوفيتش يحتفل بهز شباك ميلان في الدوري الايطالي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. فيليبو مونتيفورتي اف ب/ارشيف

وفي المباراة الثانية، افتتح فيورنتينا التسجيل في الدقيقة 31 عبر لاعب وسطه جاكومو بونافونتورا بتسديدة "على الطائر" بيمناه من خارج المنطقة، قبل أن يضرب فلاهوفيتش بقوة في الشوط الثاني عندما عزز تقدم فريقه بهدفين في الدقيقتين 51 بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة اثر تمريرة من الغاني جوزيف ألفريد دنكان و84 بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من ريكاردو سوتيل رافعا رصيده الى 15 هدفا هذا الموسم.

وهو الهدف السابع لفلاهوفيتش (21 عاما) في المباريات السبع الاخيرة والـ32 في الدوري في عام 2021 علماً أنه واجه انتقادات كثيرة من جماهير النادي في وقت سابق هذا الموسم بسبب رفضه تمديد عقده مع النادي والذي ينتهي في صيف 2023.

وانفرد فلاهوفيتش بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين أمام شريكه مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

وختم البديل لاعب الوسط المغربي يوسف مالح المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة مستغلاً كرة مرتدة من الحارس السلوفيني فيد بيليتش إثر تسديدة لفلاهوفيتش من خارج المنطقة.

وارتقى فيورنتينا الى المركز الخامس برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين أمام يوفنتوس، فيما مني ساليرنيتانا بخسارته الثالثة تواليا والثالثة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز الأخير.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات تورينو مع بولونيا، وفيرونا مع أتالانتا، ونابولي مع إمبولي، وساسوولو مع لاتسيو، وإنتر مع كالياري.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء روما مع سبيتسيا.

© 2021 AFP