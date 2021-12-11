بطولة إيطاليا: فلاهوفيتش يقود فيورنتينا لإكرام وفادة ساليرنيتابا برباعية نظيفة

روما (أ ف ب) – قاد المهاجم الدولي الصربي دوسان فلاهوفيتش فريقه فيورنتينا إلى إكرام وفادة ضيفه ساليرنيتانا برباعية نظيفة كان نصيبه منها ثنائية السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وافتتح فيورنتينا التسجيل في الدقيقة 31 عبر لاعب وسطه جاكومو بونافونتورا بتسديدة "على الطائر" بيمناه من خارج المنطقة، قبل أن يضرب فلاهوفيتش بقوة في الشوط الثاني عندما عزز تقدم فريقه بهدفين في الدقيقتين 51 بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة اثر تمريرة من الغاني جوزيف ألفريد دنكان و84 بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من ريكاردو سوتيل رافعا رصيده الى 15 هدفا هذا الموسم.

وهو الهدف السابع لفلاهوفيتش (21 عاما) في المباريات السبع الاخيرة والـ32 في الدوري في عام 2021 علماً أنه واجه انتقادات كثيرة من جماهير النادي في وقت سابق هذا الموسم بسبب رفضه تمديد عقده مع النادي والذي ينتهي في صيف 2023.

وانفرد فلاهوفيتش بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين أمام شريكه مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

وختم البديل لاعب الوسط المغربي يوسف مالح المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة مستغلاً كرة مرتدة من الحارس السلوفيني فيد بيليتش إثر تسديدة لفلاهوفيتش من خارج المنطقة.

وارتقى فيورنتينا الى المركز الخامس مؤقتاً برصيد 30 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام يوفنتوس الذي يحل ضيفاً على فينيتسيا لاحقاً، فيما مني ساليرنيتانا بخسارته الثالثة تواليا والثالثة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز الأخير.

ويلعب لاحقاً أيضاً أودينيزي مغ ميلان.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات تورينو مع بولونيا، وفيرونا مع أتالانتا، ونابولي مع إمبولي، وساسوولو مع لاتسيو، وإنتر مع كالياري.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء روما مع سبيتسيا.

© 2021 AFP