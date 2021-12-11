بطولة انكلترا: الهدف المئة لسترلينغ يمنح مانشستر سيتي فوزا صعبا

لندن (أ ف ب) – سجل المهاجم الانكليزي الدولي رحيم سترلينغ هدفه المئة في الدوري الانكليزي الممتاز ليمنح فريقه مانشستر سيتي فوزا صعبا بهدف وحيد على ضيفه ولفرهامبتون الذي لعب الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين في المرحلة السادسة عشرة السبت.

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ورفع مانشستر سيتي رصيده الى 38 نقطة مبتعدا موقتا بفارق 4 نقاط عن ليفربول الذي يلتقي استون فيلا لاحقا و5 نقاط عن تشلسي الثالث الذي يستقبل ليدز السبت ايضا.

وجاء هدف ستيرلينغ من ركلة جزاء منتصف الشوط الثاني مانحا فريقه فوزه السادس تواليا في الدوري المحلي.

كان استحواذ مانشستر سيتي على الكرة في الشوط الاول عقيما ولم يشكل خطورة حقيقية على مرمى ولفرهامبتون باستثناء تسديدة للبرتغالي برناردو سيلفا بيسراه من مشارف المنطقة مرت فوق العارضة علما بان الدولي سجل 6 اهداف في اخر 8 مباريات في الدوري الانكليزي.

لكن نقطة التحول جاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول عندما حصل مهاجم ولفرهامبتون المكسيكي راوول خيمينيس على بطاقة صفراء اثر اعاقته الاسباني رودري من الخلف، قبل ان يحصل على الصفراء الثانية ويتم طرده لانه حاول اعتراض الكرة من مسافة قريبة لدى قيام الاسباني بتنفيذها وذلك بعد 31 ثانية فقط، ليكمل فريقه الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين.

وانقذ قائد ولفرهامبتون كونور كودي مرماه من هدف أكيد عندما شتت الكرة الرأسية التي سددها الالماني ايلكاي غوندوغان قبل دخولها الشباك (55)، ثم اثمر ضغط سيتي هدف المباراة الوحيد مستغلا النقص العددي في صفوف منافسه عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء اثر لمسة يد من البرتغالي المخضرم جواو موتينيو داخل المنطقة ليترجمها ستيرلينغ بنجاح في الشباك (66).

واضاع كل من جاك غريليش والبرازيلي غابريال جيزوس فرصتين في اواخر المباراة قبل ان ينقذ حارس سيتي البرازيلي ايدرسون رأسية ماكس كليمان في الثواني الاخيرة.

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