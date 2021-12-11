جائزة أبو ظبي الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين امام هاميلتون في سباق حسم اللقب 

ابوظبي (أ ف ب) – سيكون السائق الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) اول المنطلقين امام منافسه الوحيد على اللقب العالمي البريطاني لويس هاميلتون في سباق حسم اللقب خلال جائزة ابو ظبي الكبرى في فورمولا واحد المقرر الاحد على حلبة مرسى ياس بعد ان سجل اسرع وقت في التجارب الرسمية السبت.

إعلان اقرأ المزيد

وقال فيرستابن "انه شعور مدهش، لا شك بأننا طورنا السيارة كثيرا خلال التجارب".

واضاف "انا سعيد جدا بهذا الامر، هذا ما كنا نريده لكننا واجهنا منافسا عنيدا هو مرسيدس. اتطلع قدما لخوض سباق الغد، هذا هو الشيء الاهم" مشيرا الى انه لم يشعر باي ضغوطات اضافية خلال التجارب.

اما هاميلتون فقال "لقد قام ماكس بلفة مدهشة ولم يكن لدينا الرد في نهاية التجارب. انه يستحق الانطلاق من المركز الاول، حاولت قدر المستطاع في اللفة الاخيرة من دون ان انجح لكني اتطلع لسباق جيد في الغد".

ويتعادل السائقان نقاطا قبل الجولة الاخيرة برصيد 369.5 نقطة، بعد سباق تاريخي مثير في السعودية الاحد الماضي علما بان الهولندي يسعى الى احراز باكورة القابه العالمية، في حين يلهث البريطاني وراء الانفراد بعدد الالقاب في البطولة برصيد 8 القاب حيث يتساوى حاليا مع الالماني الاسطورة ميكايل شوماخر ولكل منهما 7 القاب.

وللمرّة الثلاثين منذ انطلاق البطولة عام 1950، ستتحدّد هوية البطل في الجولة الأخيرة. لكن هي المرة الثانية فقط، بعد 1974، يتعادل المتنافسان على اللقب بالنقاط: 369.5 بعد 21 سباقاً. آنذاك أحرز البرازيلي إيمرسون فيتيبالدي اللقب أمام السويسري كلاي ريغاتزوني بفارق ثلاث نقاط.

بالتالي، سيتوّج باللقب السائق الذي يسجل في أبوظبي نقاطاً أكثر، فيما يذهب اللقب لفيرستابن إذا تعادلا بحال الانسحاب، أو حلولهما خارج العشرة الأوائل، أو حلول أحدهما تاسعاً مثلا والآخر عاشراً مع نقطة أسرع لفة.

© 2021 AFP