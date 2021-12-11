دوري "أن بي ايه": 41 نقطة ليانيس في سلة هيوستن روكتس

كريستيان بيترسن GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

نجم فينيكس صنز جافالي ماكغي يسجل سلة بطريقة دانك في مواجهة بوسطن سلتيكس ضمن دوري كرة لاسلة الاميركي للمحترفين. 10 كانون الاول/ديسمبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – فرض نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو نفسه نجما خلال مواجهة فريقه لهيوستن روكتس مسجلا 41 نقطة ليقوده الى الفوز 123-114 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، في حين تابع فينيكس صنز سلسلة عروضه القوية محققا فوزه ال20 في اخر 21 مباراة ليواصل ضغطه على غولدن ستايت ووريرز متصدر المنطقة الغربية.

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ونجح يانيس افضل لاعب في الدوري عامي 2019 و2020 باضافة 17 متابعة و5 تمريرات حاسمة. كما ساهم زميلاه خريس ميدلتون وبوبي بورتيس في رسم الانتصار وسجل كل منهما 21 نقطة. في المقابل، كان غاريسون ماتيوز افضل مسجل في صفوف الخاسر مع 23 نقطة واضاف كل من زميليه كريستيان وود وارموني بروكس 21 نقطة.

وعلق يانيس على ادائه بقوله "اردت ان اظهر قالية عالية افتقدها خلال المباراة الاخيرة (خسرها فريقه امام ميامي 104-113)".

ووضع ميلووكي الذي يحتل المركز الثالث في المنطقة الشرقية حدا لسلسلة من 7 انتصارات لهيوستن روكتس في الاونة الاخيرة وتحديدا منذ خسارته امام بوسطن سلتيكس 90-108 في 22 تشرين الثاني/نوفمبر بعد سلسلة اخرى من 15 فوزا تواليا.

واشاد مدرب ميلووكي مايك بودنهولتسر باداء يانيس بقوله "عندما تملك فريقا جيدا ولاعبين مثل هؤلاء فانت محظوظ ان يستلموا الكرة ويقومون بدورهم على اكمل وجه".

وتقدم هيوستن بفارق 10 نقاط في مطلع المباراة لكن ميلووكي قضم الفارق تدريجيا قبل ان يضرب بقوة في الربع الاخير بتسجيله 33 نقطة مقابل 19 فقط لمنافسه.

-وتيرة فينيكس العالية-

وحقق فينيكس صنز فوزه ال20 في اخر 21 مباراة له وكان على بوسطن سلتيكس 111-90 على الرغم من خوضه المباراة في غياب لاعبين اساسيين في صفوفه هما ديفن بوكر الذي يعاني من تمزق في العضلات الخلفية لساقه وغاب للمباراة الرابعة تواليا، ودياندري ايتون المريض.

وسجل جافالي ماكغي 21 نقطة (رقم قياسي شخصي هذا الموسم) واضاف كاميرون باين 17 نقطة.

في المقابل، مني بوسطن بخسارته الثالثة تواليا على الرغم من تألق نجمه جايسون تاتوم بتسجيله 24 نقطة مع 7 متابعات واضاف دينيس شرودر 15 نقطة وروبرت وليامس 10 نقاط. كما ان هيوستن نجح في تحقيق انتصار واحد في سلسلة من خمس مباريات خاضها خارج قواعده في الايام الاخيرة.

وقاد النجم المخضرم ليبرون جيمس (33 عاما) فريقه لوس انجليس ليكرز الى فوز صريح على اوكلاهوما سيتي ثاندر 116-95 بتسجيله 33 نقطة واضاف افري برادلي 22 نقطة بينها 11 في الربع الثالث. ولم يكن نتس موفقا في الرميات الثلاثية حيث فشل في ترجمة اول 12 محاولة في المباراة.

وحذا حذوه كيفن دورانت الذي سجل 31 نقطة خلال فوز اتلانتا هوكس على بروكلين نتس متصدر المنطقة الشرقية 113-105.

وفي المباريات الاخرى، فاز تورونتو رابتورز على نيويورك نيكس 90-87، وكليفلاند كافالييرز على مينيسوتا تمبروولفز 123-106، ونيو أورليانز بيليكانز على ديترويت بيستونز 109-93 وتشارلوت هورنتس على ساكرامنتو كينغز 124-123 وإنديانا بايسرز على دالاس مافريكس 106-93.

© 2021 AFP