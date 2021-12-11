كأس العرب: مصر تضرب موعدا مع تونس في نصف النهائي بعد فوزها على الأردن 3-1

© أ ف ب

احتفل لاعب الوسط عمرو السولية والمدافع المصري مروان داوود بفوزهما خلال مباراة ربع نهائي كأس العرب 2021 لكرة القدم بين مصر والأردن على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2021

في أطول مباراة بكأس العرب حتى الآن، ضربت مصر السبت موعدا مع تونس في الدور نصف النهائي بعد فوزها على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على إستاد الجنوب المونديالي في قطر. وبعدما افتتح المنتخب الأردني، الجريح بالغيابات بسبب الإصابات، التهديف، عدلت مصر النتيجة بهدف في نهاية الشوط الأول ثم بهدفين في الشوط الإضافي الأول.

إعلان اقرأ المزيد

على إستاد الجنوب المونديالي بمدينة الوكرة القطرية، استطاع المنتخب المصري الفوز على نظيره الأردني بشق الأنفس بعدما استهلت الأردن التسديد في الشوط الأول. وبعد التمديد، تغلبت مصر على الأردن 3-1 لتبلغ نصف نهائي كأس العرب في كرة القدم، السبت.

مواجهة مصر وتونس

وتلعب مصر في نصف النهائي مع تونس، المتأهلة الجمعة على حساب عُمان 2-1، الأربعاء على استاد 974 في الدوحة.

أمام مدرجات شبه ممتلئة في استاد الجنوب الواقع في مدينة الوكرة والذي يتسع لأربعين ألف متفرج، افتتح الأردن التسجيل باكراً عبر يزن النعيمات (12) وكان قريباً من مضاعفة الأرقام، قبل أن تتفادى مصر موقفاً صعباً وتعادل عبر مروان حمدي في الرمق الأخير من الشوط الأول (45+1).

مصر تسيطر في الشوط الثاني

في الثاني، سيطرت مصر وعزّزت خطورتها دون أن تدرك الشباك، لكن في الشوط الإضافي الأول، أثمر ضغط تشكيلة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش هدفاً ثانياً للبديل أحمد رفعت (100) وثالثاً للبديل الآخر مروان داوود (119).

أداء متميز للمنتخب الأردني بالرغم من غياب أبرز لاعبيه

واستهل الأردن المباراة مجرداً من أبرز مدافعيه بسبب الاصابات، لكن لاعبي المدرب العراقي عدنان حمد، العائد منتصف العام الجاري لقيادة "النشامى"، قدّموا مباراة منضبطة من الناحيتين الدفاعية والهجومية خصوصاً في الشوط الأول قبل أن يظهر عليهم الارهاق في الثاني والتمديد.

للمزيد- كأس العرب: مواجهة مغاربية بين الجزائر والمغرب والأردن يتطلع لتحقيق المفاجأة أمام مصر

وافتقد الأردنيون محمد الدميري وأحمد سريوه وبهاء فيصل ويزن العرب بسبب الإصابة، ومهند خيرالله بعد اصابته بفيروس كورونا، فجلس على دكة البدلاء سبعة لاعبين فقط.

أما مصر، فغاب عنها قلب دفاع نادي الاتحاد السعودي أحمد حجازي وأيمن أشرف وأكرم توفيق.

وداع مبكر للأردن

وتشارك مصر، حاملة لقب 1992 بقيادة محمود الجوهري الذي أعطى الكثير للكرة الأردنية، بتشكيلة محلية دون محترفيها في أوروبا يتقدمهم نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح.

في المقابل، يعد الأردن الذي عاش خيبة الوداع المبكر من تصفيات مونديال 2022، الأكثر مشاركة في كأس العرب (9)، كانت أفضلها في 1988 و2002 عندما بلغ نصف النهائي.

وتأهل المنتخب المصري متصدراً للمجموعة الرابعة بفارق اللعب النظيف عن الجزائر برصيد 7 نقاط من فوزين على لبنان 1-صفر والسودان 5-صفر وتعادل مع الجزائر 1-1.

بينما تأهل الأردن لربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين على السعودية 1-صفر وفلسطين 5-1، خلف المغرب الذي هزمه برباعية نظيفة.

وكان الأردن فاز على نظيره المصري ودياً 1-صفر في آخر مباراة جمعت المنتخبين عام 2016. بينما تواجه مدرب الأول العراقي عدنان حمد والثاني البرتغالي كارلوس كيروش مرّتين عام 2012 في مباراتين وديتين شهدتا تعادلين 2-2 وصفر-صفر، عندما كان حمد مدرباً للأردن وكيروش مدرباً لإيران.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك