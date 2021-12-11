كيروش يسخر من تعارض مواعيد أمم إفريقيا ومونديال الأندية

كريم صاحب ا ف ب

الدوحة (أ ف ب) – سخر مدرب منتخب مصر لكرة القدم البرتغالي كارلوس كيروش الجمعة من تعارض مشاركة "الفراعنة" في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون مع خوض النادي الأهلي كأس العالم للأندية في أبو ظبي.

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وأعلن الاتحاد الدولي (فيفا) مواعيد مونديال الأندية بين 3 و12 شباط/فبراير في الإمارات، فيما يخوض المنتخب المصري نهائيات أمم إفريقيا بين 9 كانون الثاني/يناير و6 شباط/فبراير.

ويلعب الأهلي، ممثل إفريقيا، مباراته الأولى في الدور الثاني ضد مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف في 5 شباط/فبراير، قبل يوم من نهائي كأس أمم إفريقيا التي يحمل الفراعنة لقبها سبع مرات (رقم قياسي). وفي حال تخطيه ربع النهائي، يلتقي بالميراس البرازيلي بطل ليبرتادوريس.

قال كيروش في مؤتمر صحافي في الدوحة عشية مواجهة الأردن في ربع نهائي كأس العرب، حيث يخوض المنافسات بتشكيلة خالية من المحترفين خارج البلاد أبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي "قرأت الاخبار واعتقد ان عاصفة أخرى او اعصاراً سيأتي في غضون أشهر قليلة".

تابع المدرب المخضرم البالغ 68 عاماً "كرة القدم تجلب لنا كل أسبوع مشكلات كبيرة، فلنستمتع بمشاكل هذا الاسبوع وننتظر مشاكل الأسابيع المقبلة من أجل حلها، ما يبدو كبيرا اليوم قد يتقلّص غدا وبعد غد، وسنجد دوما حلولا جيدة بذهنية منفتحة وبالاستناد إلى المنطق. في نهاية المطاف ما هو مهم لفيفا (الاتحاد الدولي) وكاف (الاتحاد الافريقي) والاندية أن يفهموا أمرا بسيطا: اللاعبون هم انفسهم (المنتخب والأهلي)".

أضاف مدرب منتخبات البرتغال وإيران وكولومبيا السابق ساخراً "منذ ولادة الانسان وهو يحلم بالطيران والآن في كرة القدم نحاول أن يكون لدينا حلم جديد وهو وضع لاعب واحد في مباراتين في الوقت عينه. ربما نضع قدماً ويداً واحدة في مكانين مختلفين. لكننا سنقوم بكل ما في وسعنا ونحاول".

ختم والى جانبه قائد المنتخب المصري عمرو السولية "بما ان الانسان لا يمكنه الطيران من الصعب أن نضع السولية في ملعبين بوقت واحد. سنصل الى يوم ونخوض أربع مسابقات في الوقت عينه!".

وكان النادي الأهلي خاطب الاتحاد الدولي قبل أسبوعين "لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية".

ولطالما ضمّ الأهلي عدداّ وافراً من لاعبي المنتخب "ما بين 7-9 لاعبين من الأهلي بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين في صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول (تونس) وأليو ديانغ (مالي) وبدر بانون (المغرب)، وهو الأمر الذي سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية".

وفي السياق عينه، قال المدير التنفيذي للنادي الأهلي سعد شلبي الجمعة في تصريح تلفزيوني "أخذنا الاجراءات ووجهنا خطاباً للاتحاد المصري والافريقي والدولي بأن يراعي الحقوق المشروعة للأهلي وان يخوض البطولة بكامل نجومه".

تابع "نحن في انتظار ردود رسمية من الجهات الثلاث. لدينا ثقة بان الاتحاد المصري سيدعم موقف الاهلي".

© 2021 AFP