بطولة ألمانيا: فرانكفورت يكتسح ليفركوزن وفورث يحقّق فوزًا تاريخيًا

دانيال رولاند ا ف ب/ا ف ب

برلين (أ ف ب) – واصل لاعب الوسط السويسري جبريل سو عروضه التهديفية القوية وقاد أينتراخت فرانكفورت لاكتساح باير ليفركوزن الثالث بنتيجة 5-2 الاحد، ضمن المرحلة 15 من الدوري الالماني لكرة القدم التي شهدت أيضًا فوزًا تاريخيًا لغرويتر فورث على ضيفه أونيون برلين 1-صفر.

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ورفع فرانكفورت رصيده الى 21 نقطة في المركز التاسع، بينما فشل ليفركوزن في تضييق الخناق على بوروسيا دورتموند الثاني، لكنه بقي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة على بعد أربع نقاك من الوصيف.

وسجّل أهداف فرانكفورت كل من البرازيلي لوكاس سيلفا (23) والدنماركي يسبر ليندستروم (30) و الفرنسي إيفان نديكا (50) والكرواتي كريستيان جاكيتش (66) وسو (76)، بينما سجّل هدفي ليفركوزن التشيكي باتريك شيك (5 و22 من ركلة جزاء).

وقال سو الذي سجله هدفه الثالث في أربع مباريات "أنا سعيد أني قادر أخيرًا على مساعدة فريقي بتسجيلي الاهداف ايضًا. كانت مباراة رائعة وكان بإمكاننا أن نسجل سبعة اليوم".

وكان ليفركوزن انتزع التقدم 2-صفر خارج أرضه، في ما بدا انّ الفريق يتجه نحو فوز كبير، بعدما كان خسر منتصف الاسبوع في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" امام فرنتسفاروش المجري 1-صفر، لكنها كانت هامشية كونه تصدر المجموعة السابعة في المسابقة وتأهل الى الدور الثاني.

الا ان فرانكفورت ردّ على تأخره بخمسة أهداف، فاستهل عودته القوية بهدفين قبل مرور نصف ساعة من عمر اللقاء عبر سيلفا (23) وليندستروم (30)، قبل ان يمنح المدافع نديكا التقدم لاصحاب الارض اثر ركلة ركنية (50).

وتابع فرانكفورت سيطرته في الشوط الثاني، وتمكن جاكيتش من تسجيل هدف رابع مستحق بتسديدة طائرة رائعة (66).

وختم سو مهرجان الاهداف بهدف خامس بعد تسديدة بعيدة في الزاوية العليا من مرمى ليفركوزن (76).

-فوز تاريخي لفورث -

وفي مباراة اخرى الاحد، حقّق غرويتر فورث متذيّل الترتيب فوزه الاول على أرضه بتاريخه في بوندسليغا، بفضل هدف النروجي هافارد نيلسن في الشوط الثاني على حساب أونيون برلين.

فورث الذي صعد الى دوري الدرجة الاولى للمرة الثانية في تاريخه في وقت سابق من هذا العام، خاض مباراته الـ 23 على أرضه في دوري الأضواء.

وفي ظل إقامة المباريات في بافاريا من دون الحضور الجماهيري بسبب كوفيد-19، حُرم فورث من فرصة الاحتفال بفوزه مع جمهوره.

رغم فوزه، يبقى فورث بعيدا عن منطقة الأمان بفارق 12 نقطة، فيما أهدر أونيون برلين المتألق هذا الموسم فرصة تجاوز فرايبورغ الى المركز الخامس حيث يحتل المرتبة السادسة في الترتيب بـ 23 نقطة.

© 2021 AFP