بطولة إنلكترا: ليستر يفوز برباعية وبيرنلي يفرمل وست هام

الزامبي باتسون داكا يحتفل بهدفه مع ليستر سيتي في الدوري الانكليزي لكرة القدم ضد نيوكاسل في 12 كانون الاول/ديسمبر 2021

لندن (أ ف ب) – اكتسح ليستر سيتي ضيفه نيوكاسل القابع في مراكز الهبوط برباعية نظيفة، فيماأجبر بيرنلي ضيفه وست هام الرابع على التعادل السلبي، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم الاحد.

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وعاد ليستر الى سكة الانتصارات في البرميرليغ بعد خسارة وتعادل في آخر مرحلتين، بفضل ثنائية البلجيكي يوري تيليامانز (38 من ركلة جواء و81)، الزامبي باتسون داكا (57) وجيمس ماديسون (85).

ورفع فريق الثعالب رصيده الى 22 نقطة في المركز الثامن، بعد أن خاض رجال المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز المواجهة بغياب سبعة من لاعبيه لإصباتهم بفيروس كورونا.

وبعد أن حقق نيوكاسل المملوك سعوديًا مؤخرًا فوزه الاول في الدوري هذا الموسم الاسبوع الماضي ضد بيرنلي، عاد الى نتائجه السيئة.

ودخل ليستر الى المباراة بعد أن حقق فوزين فقط في مبارياته التسع الاخيرة في جميع المسابقات، وودع منافسات الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" منتصف الاسبوع بخسارته الخميس ضد نابولي في ايطاليا.

وتابع المهاجم جايمي فاردي المباراة من دكة البدلاء ولم يستعن رودجرز بخدماته طوال اللقاء.

في مباراة أخرى، أهدر وست هام الفرص تلو الاخرى بفضل تألق حارس بيرنلي نيك بوب، ليكتفي بفوز واحد في مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري.

وبقي فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز في المركز الرابع متقدمًا بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الخامس، لكن توتنهام الذي تأجلت مباراته في هذه المرحلة ضد برايتون لإصابات بفيروس كورونا في صفوفه، يحتل المركز السابع مع 25 نقطة ولكن مع مباراتين أقل.

© 2021 AFP