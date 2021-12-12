بطولة إيطاليا: أتالانتا على بعد نقطتين من الصدارة مؤقتًا بفوزه على فيرونا

الهولندي توين كوبمينيرز يحتفل بتسجله هدف لأتالانتا ضد فيرونا في الدوري الايطالي لكرة القدم في 12 كانون الاول/ديسمبر 2021

فيرونا (إيطاليا) (أ ف ب) – بات أتالاننا الجريح أوروبيًا، مؤقتًا على بعد نقطتين من صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم، بفوزه 2-1 على مضيفه فيرونا ضمن المرحلة السابعة عشرة الاحد.

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وتقدم نادي مدينة برغامو الى المركز الثالث برصيد 37 نقطة بالتساوي مع إنتر حامل اللقب الثاني الذي سيكون قادرًا على خطف الصدارة من جاره وغريمه ميلان المتعادل السبت مع مضيفه أودينيزي، في حال فوزه على كالياري لاحقًا.

ويلعب نابولي الرابع (36) أيضًا لاحقًا ضد ضيفه إمبولي.

وتقدم فيرونا عبر جوفاني سيميوني (22) فيما عادل الروسي أليكسي ميرانشوك (37) لأتالانتا قبل أن يمنح الهولندي توين كوبمينيرز الفوز للضيوف (62).

ودخل أتالانتا الى اللقاء بعد أن فوت الخميس فرصة التأهل الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بخسارته على أرضه ضد فياريال الاسباني، ليكتفي بالمركز الثالث الذي يخوله خوض ملحق الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، حيث تقام القرعة يوم الاثنين.

وقال المدرب جان بييرو غاسبيريني بعد الفوز "قلب النتيجة كان استعراضًا للقوة، واستحقينا الفوز رغم أنها كانت مباراة متكافئة".

وتابع "اليوم اتخذنا خطوة الى الامام، بما خص الذهنية والتصميم، وإلا لا يمكنك الفوز في هكذا مباريات".

وكان هذا الانتصار السادس تواليًا في الدوري لأتالانتا، والسابع على التوالي خارج أرضه هذا الموسم، ليبتعد بفارق ست نقاط عن فيرونتنا الخامس، في الصراع على المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.

فيما كان هذا السقوط الاول لفيرونا على أرضه منذ أن تولي الكرواتي إيغور تودور التدريب في منتصف أيلول/سبتمبر، ليتجمد رصيده الى 11 نفطة في المركز الثالث والعشرين متقدمًا بفارق نفطة عن تورينو الذي فاز 2-1 على بولونيا في وقت سابق من اليوم.

© 2021 AFP