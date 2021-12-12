تأبين رسمي لفريديرك دو كليرك آخر رئيس أبيض لجنوب افريقيا

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صورة لرئيس جنوب إفريقيا السابق فريدريك دي كليرك في كنيسة جروت كيرك في كيب تاون في 12 كانون الثاني/ديسمبر 2021

الكاب (أ ف ب) – أجريت مراسم تأبين رسمية في جنوب افريقيا لفريدريك دو كليرك، آخر رئيس أبيض للبلاد والذي أفرج عن رمز مناهضة الفصل العنصري نيلسون مانديلا لكن مواقفه من جرائم تلك الحقبة بقيت مرتبطة بمسيرته السياسية.

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توفي دو كليرك عن 85 عاما في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بعد معركة مع مرض السرطان في منزله في ضواحي العاصمة. وكانت عائلته قد نظمت جنازة خاصة في الأيام التي أعقبت وفاته.

في كيب تاون، تجمع حشد ضم نحو 200 شخص صباح الأحد في كنيسة جروت كيرك، احدى أقدم الكنائس في البلاد. ووسط باقات من الزهور البيضاء، نصبت صورة للرئيس الاسبق.

وجلس الرئيس سيريل رامافوزا إلى جانب ايليتا خورخياديس زوجة دو كليرك، قبل عزف النشيد الوطني.

وتحدثت خورخياديس عن زوجها قائلة إنه "غالبًا ما كان يُساء فهمه بسبب إفراطه في التصحيح" مشيرة إلى أن ذلك كان "يساعده في تحقيق هذه المهمة الهائلة التي كانت تنتظره".

ويتذكّر كُثر خطابه الشهير الذي ألقاه في 2 شباط/فبراير 1990، وأعلن فيه رفع الحظر المفروض على المؤتمر الوطني الإفريقي وحركات التحرير الأخرى، كما أمر فيه بإطلاق سراح نيلسون مانديلا.

في كلمة التأبين، اعتبر رامافوزا أن القرار كان "عملاً شجاعاً".

شعر دو كليرك، المتبني لافكار الحزب الوطني الذي أسس نظام الفصل العنصري منذ عام 1948، بالحاجة إلى التغيير، حيث أعلن نهاية نظام هيمنة البيض.

أجريت أول انتخابات ديموقراطية في عام 1994، وتم انتخاب مانديلا أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا.

قبل ذلك بعام، تقاسم الرجلان اللذان أدركا أن بإمكانهما "العمل سوية" جائزة نوبل للسلام عن "معجزة" التحول الديموقراطي. وتحسنت سمعة جنوب إفريقيا التي كانت خاضعة للعقوبات الدولية ابان النظام العنصري.

"ضد فريقه"

وقبل بدء مراسم التأبين، قامت الشرطة بتفريق مجموعة صغيرة من المتظاهرين يرفعون لافتات كتب علها "إنكار العدالة" و "العدالة لضحايا الفصل العنصري".

أثار إعلان وفاة الرئيس السابق ردود فعل متباينة في البلاد. لطخت بعض التصريحات العامة في السنوات الأخيرة صورته لدى بعض مواطني جنوب إفريقيا، الذين سبق أن انتقدوه لأنه لم يصدر أبداً اعتذاراً رسمياً عن جرائم الفصل العنصري ولمناورته من أجل إسقاط الملاحقة.

واشاد به رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون واصفاً إياه بأنه رجل "غيّر مجرى التاريخ".

أثار دو كليرك على وجه الخصوص جدلاً حاداً في عام 2020 ، عندما اعتبر أن "نظام الفصل العنصري لا يشكل جريمة ضد الإنسانية"، قبل أن يتراجع عن تصريحه ويعتذر. وعقب وفاته، قام نشطاء بذبح شاة "احتفالاً" بوفاته.

لم تشفع له رسالة الفيديو التي بثتها مؤسسته بعد وفاته بساعات قليلة، والتي أعرب فيها عن أسفه بسبب "الألم والمعاناة والإهانة والأضرار" خلال نظام الفصل العنصري.

كانت عائلات الضحايا الذين لم تتضح ظروف وفاتهم تأمل في أن يقدم آخر رئيس اثناء الفصل العنصري الإجابة. ولا تزال أسئلتهم الآن دون رد.

وقال قاسم خان الذي تظاهر خارج الكنيسة للصحافيين "رامافوزا لديه متسع من الوقت للقتلة ولكن ليس لضحايا الفصل العنصري".

واذ دعا رامافوزا الذي قدم رسمياً علم جنوب إفريقيا إلى أرملة دو كليرك في ختام مراسم التأبين، إلى عدم التغاضي عن مظالم الماضي، أشار إلى "الدور الحاسم" للرئيس الاسبق الذي حرر جنوب إفريقيا ماضياً "ضد فريقه".

© 2021 AFP