جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1: فيرستابن يتوج بطلا بخطفه المركز الأول من هاميلتون في اللفة الأخيرة

جائزة أبو ظبي الكبرى، يحتفل ماكس فرستابن بفوزه بالسباق وبطولة العالم، الإمارات العربية المتحدة، 12 ديسمبر/كانون الأول 2021.

في اللفة الأخيرة الأحد على حلبة مرسى ياس، استطاع الهولندي ماكس فيرستابن انتزاع لقب بطل العالم للفورمولا واحد بعدما خطف المركز الأول في جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لهذا الموسم، من منافسه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

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في جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لهذا الموسم، خسر الأحد سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة على حلبة مرسى ياس، أمام منافسه سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، الذي توج بلقب بطل العالم للفورمولا واحد بعدما خطف المركز الأول.

ودخل السائقان السباق الأخير وهما على المسافة ذاتها من حيث عدد النقاط في سيناريو لم يحصل في البطولة منذ عام 1974. وبدا هاميلتون في طريقه لحسم لقبه الثامن والانفراد بالرقم القياسي قبل أن يحصل حادث قبل 5 لفات على النهاية، فدخلت سيارة الأمان لأربع لفات ومنحت فيرستابن لفة واحدة لمحاولة تجاوز غريمه ونجح في استغلالها على أكمل وجه، مستفيداً من إطاراته الجديدة.

فرانس24/ أ ف ب

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