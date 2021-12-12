نفتالي بينيت الى الإمارات الأحد في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي

أحمد غرابلي ا ف ب/ا ف ب

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يدلي بتصريح للصحافيين عقب جلسة للكنيست في القدس في 4 ت2/نوفمبر 2021.

القدس (أ ف ب) – يتوجه نفتالي بينيت إلى الإمارات العربية المتحدة الأحد بحسب ما اعلن مكتبه، في اول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ إقامة العلاقات بين البلدين العام الماضي.

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وقال مكتب بينيت في بيان "يغادر رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم الأحد (..) إلى الإمارات"، موضحا أنه "من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء غدا مع ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد".

وبحسب البيان فإن هذه "أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات".

ووقعت إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية بعد الاردن (1994) ومصر (1979)، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيراً المغرب.

وتتطلع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة بعد التداعيات الاقتصادية السلبية محلياً لأزمة تفشي وباء كوفيد-19، وقد وقعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.

ويعتبر الموقف المتقارب من إيران بين إسرائيل وبعض دول الخليج من الأسباب المساهمة في إقامة العلاقات.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد زار الإمارات اواخر حزيران/يونيو الماضي، وقام بتدشين اول سفارة للدولة العبرية في الخليج.

© 2021 AFP