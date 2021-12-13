بطولة إيطاليا: روما يعود إلى سكة الانتصارات

مدافع روما البرازيلي روجر إيبانيز يرتقي إلى الأعلى احتفالا بتسجيله الهدف الثاني في مرمى سبيتسيا (2-صفر) في الدوري الإيطالي في 12 كانون الأول/ديسمبر 2021.

روما (أ ف ب) – عاد روما إلى سكة الانتصارات بتغلبه على ضيفه سبيتسيا 2-صفر الإثنين في ختام المرحلة السابعة عشرة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

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وبكر روما بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة السادسة عبر قطب دفاعه الدولي الإنكليزي السابق كريس سمولينغ بضربة رأسية إثر تمريرة من مواطنه تامي أبراهام المعار من تشلسي، بعد ركلة ركنية.

وعزز المدافع الآخر البرازيلي روجر إيبانيز تقدم فريق العاصمة مطلع الشوط الثاني بضربة رأسية أيضا بعد تمريرة من الفرنسي جوردان فيريتو عقب ركلة ركنية (56).

وهو الفوز التاسع لروما هذا الموسم والأول بعد خسارتين متتاليتين أمام مضيفه بولونيا صفر-1 وضيفه إنتر ميلان بثلاثية نظيفة.

واستغل رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تعثر يوفنتوس امام مضيفه فينيتسيا 1-1 السبت، فلحقوا به الى المركز السادس برصيد 28 نقطة.

في المقابل، مني سبيتسيا بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم والرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.

© 2021 AFP