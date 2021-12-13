دوري أبطال أوروبا: سان جرمان ميسي في مواجهة يونايتد رونالدو في ثمن النهائي

صورة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تظهر النجم الروسي السابق أندري أرشافين يسحب اسم مانشستر يونايتد الانكليزي خلال قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا، نيون، سويسرا في 13 كانون الاول/ديسمبر 2021

نيون (سويسرا) (أ ف ب) – أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سحبت الإثنين في مقر الاتحاد القاري في نيون السويسرية، عن مواجهتين قويتين بين باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنكليزي من جهة، وبايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني من جهة أخرى.

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وترتدي المواجهة بين سان جرمان ويونايتد طابعاً مميزاً لأنها تجمع نجم الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي بغريمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد هذا الموسم الى "الشياطين الحمر" قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

وطبعت الخصومة بين اللاعبين خلال وجودهما في الدوري الإسباني مع برشلونة وريال مدريد توالياً حقبة رائعة مثيرة في تاريخ اللعبة في القارة العجوز.

وتواجه اللاعبان اللذان نالا معاً جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 12 مرة بين 2008 و2021، بين 2009 و2018 خلال وجود رونالدو مع ريال مدريد، قبل أن يتركه في صيف 2018 للانضمام الى يوفنتوس.

ثم لحق به ميسي الصيف المنصرم وترك برشلونة بعدما دافع عن ألوان الفريق الأول منذ 2004، للالتحاق بزميله السابق في النادي الكاتالوني البرازيلي نيمار بالانضمام الى سان جرمان، وذلك ضمن مساعي الأخير لتحقيق الهدف الأسمى بالنسبة لإدارته القطرية وهو إحراز لقب دوري الأبطال الذي أفلت من النادي الباريسي عام 2020 بخسارته في النهائي على يد بايرن ميونيخ الذي سيخوض بدوره اختباراً صعباً في ثمن النهائي ضد أتلتيكو بطل إسبانيا.

وتقام مباريات ثمن النهائي في 15 و16 و22 و23 شباط/فبراير ذهاباً و8 و9 و15 و16 آذار/مارس إياباً.

وجاءت المواجهات الأخرى بالنسبة للأندية الكبيرة متوازنة الى حد كبير، إذ وقع ريال مدريد الاسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13) في مواجهة بنفيكا البرتغالي، مانشستر سيتي الإنكليزي وصيف الموسم الماضي ضد فياريال الإسباني، مواطنه ليفربول ضد سالزبورغ النمسوي الذي بلغ ثمن النهائي للمرة الأولى.

أما الفريق الإنكليزي الآخر تشلسي حامل اللقب، فوقع بمواجهة ليل الفرنسي الذي يبلغ الدور الإقصائي للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007 حين انتهى مشواره على يد مانشستر يونايتد، فيما يلعب يوفنتوس الإيطالي ضد سبورتينغ البرتغالي ومواطنه إنتر ضد أياكس أمستردام الهولندي الذي كان بين ثلاثة فرق أنهت دور المجموعات بالعلامة الكاملة الى جانب ليفربول وبايرن ميونيخ.

© 2021 AFP