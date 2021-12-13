دوري "أن بي أيه": 51 نقطة لدورانت في سلّة ديترويت

نيك أنتايا غيتي/غيتي عبر ا ف ب

صراع على الكرة بين لاعب بروكلين نتس كيفن دورانت ولاعب ديترويت بيستونز فرانك جاكسون خلال المواجهة بين الفريقين الاحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

لوس انجليس (أ ف ب) – سجّل كيفن دورانت 51 نقطة وقاد بروكلين نتس إلى تخطي ديترويت بيستونز المتعثر 116-104 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وتألق دورانت بشكل لافت محرزًا ايضًا تسع تمريرات حاسمة، وواصل عروضه الهجومية القوية، حيث يتصدر ترتيب الهدّافين بـ 28.5 نقطة مع 7.6 متابعات و5.4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة. كما تمكّن من تخطي عتبة الخمسين نقطة في مباراة واحدة للمرة السابعة في مسيرته.

وعزّز نتس موقعه في صدارة المنطقة الشرقية بـ 19 انتصارًا مقابل 8 هزائم، بينما يقبع بيستونز في المركز الأخير بـ 4 انتصارات و22 خسارة.

ونجح دورانت في حمل كرة النار في ظل غياب لاعبَين أساسيين عن فريقه، جيمس هاردن وبول ميلساب، بالإضافة الى استمرار غياب كايري إرفينغ الذي يرفض تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، ما حرمه من خوض أي مباراة بعد هذا الموسم.

وقال دورانت "كنت أعرف أنه عليّ قيادة الهجوم أكثر الليلة. وقعنا في فخ الكرات الضائعة، وكنت من بين المسؤولين عن ذلك أيضًا، لذا قرّرت ان أبادر اكثر الى التسديد".

إضافة الى مجهوده الهجومي، برز حضور دورانت ايضًا من الناحية الدفاعية مع سبع متابعات، ليحقّق نتس فوزه الثالث في آخر أربع مباريات.

سجّل ايضاً صانع الالعاب الاسترالي باتي ميلز 18 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة من جانب نتس، وأضاف لاماركوس ألدريج 15 نقطة وكام توماس 13.

وتابع دورانت حديثه "قدّمنا ربعًا رابعًا جيدًا. سجّلنا بعض السلات السهلة. وفي ظل غياب بعض اللاعبين، برز لاعبون آخرون، وقدموا أدوارًا مختلفة لنا".

من جانب بيستونز، أحرز كادي كونينغهام 26 نقطة مع ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة، ليواصل الفريق عروضه المتعثرة هذا الموسم حيث لم يحقق سوى أربعة إنتصارات الى حدّ الآن.

وكان دورانت تعرّض في وقت سابق الى غرامة 25 ألف دولار من جانب رابطة الدوري، لشتمه أحد مشجعي أتلانتا هوكس في أرض الاخير الجمعة.

ويعتبر لاعب غولدن ستيت ووريرز ستيفن كوري اللاعب الوحيد الذي سجّل 50 نقطة في مباراة هذا الموسم وذلك بمواجهة هوكس في 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

وعلّق مدرّب نتس الكندي ستيف ناش عن أداء دورانت "كان مذهلاً للغاية الليلة. قام أيضًا ببعض التصديات الدفاعية وقدم أداءً دفاعيا مذهلاً في الربع الرابع".

© 2021 AFP