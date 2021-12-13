مقتل 28 عنصرا في القوات الحكومية اليمنية بينهم قيادي كبير في معارك حول مأرب

- ا ف ب

مقاتلون من قوات موالية للحكومة اليمنية على جبهة في محيط مأرب في شمال اليمن في السابع من كانون الأول/ديسمبر 2021

دبي (أ ف ب) – قتل قيادي يمني بارز في وزارة الدفاع التابعة للحكومة اليمنية خلال معارك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في مأرب في شمال اليمن، وفق ما ذكرت مصادر في وزارة الدفاع الإثنين.

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وقال مصدر عسكري رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "قتل رئيس هيئة العمليات الحربية في الجيش اللواء الركن ناصر الذيباني مساء أمس مع 27 جنديا في مواجهات مع الحوثيين خلال الساعات 24 الماضية في جبال البلق" جنوب مأرب.

وأوضح مصدر آخر أن الذيباني قاد في السابق جبهات عسكرية عدة، وتولى مناصب مختلفة في الجيش اليمني.

ويقاتل المتمردون الحوثيون منذ شباط/فبراير الماضي بشراسة القوات الموالية للحكومة التي تسيطر على مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، بهدف الوصول الى مأرب، ما سيسمح لهم بوضع يدهم على كامل الشمال اليمني.

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 تحالف عسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

وقّدر تقرير لبرنامج المتحدة الإنمائي صدر الشهر الماضي بأن تتسبّب الحرب في اليمن حتى نهاية العام الحالي بمقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأشار التقرير الى أن "60 بالمئة من هذه الوفيات غير مباشرة"، ما يعني أن الوفيات المباشرة التي سيكون تسبب بها القتال هي 40 بالمئة.

© 2021 AFP