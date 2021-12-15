بطولة إنكلترا: أرسنال رابعاً بفوزه على وست هام

بن ستنسال ا ف ب/ا ف ب

لاعب أرسنال إميل سميث-رو فرحاً بهدفه في مرمى وست هام خلال الدوري الانكليزي لكرة القدم على ملعب الإمارات في لندن في 15 كانون الأوّل/ديسمبر 2021

لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – تقدم أرسنال للمركز الرابع موقتاً بفوزه على ضيفه وست هام 2-صفر الأربعاء في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم الأربعاء والتي شهدت تأجيل مباراة بيرنلي وواتفورد بسبب فيروس كورونا.

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وهي المباراة الثالثة التي تؤجل بسبب "كوفيد-19" في الدوري بعد برايتون وتوتنهام الاحد، وبرنتفورد أمام مانشستر يونايتد الثلاثاء.

على ملعب الامارات في لندن، حسم "الغانرز" نتيجة المباراة في الشوط الثاني بفضل هدفي البرازيلي غابريال مارتينيلي (48) والبديل إميل سميث-رو (87).

وتقدم أرسنال للمركز الرابع مع 29 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن المتراجع وست هام، فيما يحتل يونايتد المركز السادس متأخراً بفارق نقطتين مع مباراة أقل، على غرار توتنهام السابع (25) وله ثلاث مباريات مؤجلة، على أن يلعب أمام ليستر سيتي الخميس.

وتابع أرسنال فرض تفوقه في ملعبه حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة هذا الموسم، وكانت الافتتاحية أمام تشلسي صفر-2، ليحقق من بعدها سلسلة من 10 مباريات في جميع المسابقات لم يذق خلالها طعم الخسارة.

من ناحيته، لم يفز وست هام سوى في مباراتين في مختلف المسابقات من مبارياته الثماني الاخيرة، مقابل تعادلين وأربع هزائم.

كما لم يحقق أي انتصار خارج ملعبه في "بريميرليغ" منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما فاز على ملعب أستون فيلا 4-1، ليحقق سلسلة من ثلاث هزائم وتعادل في الدوري.

وخاض مدرب الـ "غانرز" الاسباني ميكيل أرتيتا اللقاء بالتشكيلة ذاتها الفائزة على ساوثمبتون 3-صفر في المرحلةالسابقة، وللمرة الثالثة توالياً في الدوري، وذلك للمرة الاولى منذ عام 2016 عندما كان المدرب السابق ومدير التطوير في الاتحاد الدولي للعبة الحالي الفرنسي أرسين فينغر يشرف على المهام الفنية حينها.

في المقابل، لم يجر مدرب وست هام الاسكتلندي ديفيد مويز سوى تعديل واحد على تشكيلته مقارنة مع المباراة السابقة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام بيرنلي، فحلّ لاعب الوسط الاسباني بابلو فورنالس (25 عاماً) بدلاً من الجزائري سعيد بن رحمة (26 عاماً).

وهي المباراة الـ 600 لمويس في الدوري الممتاز كمدرب (236 فوزاً و161 تعادلاً و202 خسارتان)، وبات رابع فني فقط يصل إلى هذا الحاجز بعد فينغر ومواطنه "السير" أليكس فيرغوسون وهاري ريدناب.

بدا أرسنال الاخطر في الشوط الاول واستحوذ على الكرة بنسبة 56 في المئة، لكنه انتظر الدقائق العشر الاخيرة لخلق فرصتين، الاولى بتسديدة من الاسكتلندي كيران تيرني تصدى لها الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي واصطدمت بالعارضة (40)، والثانية بفضل البرازيلي مارتينيلي الذي تابع كرة صدها فابيانسكي لكنه اخفق في هز الشباك بعدما اعترضه غريغ داوسون (44).

ولم يشذ الشوط الثاني عن سابقه، فأنهى صاحب الارض المباراة مع 21 تسديدة مقابل 7 للـ "هامرز" ليفتتح التسجيل بعد تمريرة من المهاجم الفرنسي أليكسندر لاكازيت الذي حمل شارة القيادة بدلاً من المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ المعاقب لاسباب مسلكية، تابعها مارتينيلي في الشباك (48)، قبل أن يضيف الثاني عبر البديل سميث-رو بتسديدة قوية من قدمه اليسرى عجز فابيانسكي عن صدها (87).

وأهدر لاكازيت ركلة جزاء في الدقيقة 69 تحصل عليها بنفسه بعد خطأ من مدافع وست هام التشيكي فلاديمير كوفال داخل المنطقة، طُرد على اثره لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وخسر برايتون أمام ضيفه ولفرهامبتون صفر-1، فيما تعادل كريستال بالاس مع ساوثمبتون 2-2.

وتختتم المرحلة الخميس بلقاءي تشلسي أمام إيفرتون، وليفربول مع نيوكاسل يونايتد.

© 2021 AFP