بطولة انكلترا: تأجيل مباراة واتفورد وبيرنلي بسبب "كوفيد-19"

أدريان دينيس ا ف ب/ا ف ب

لندن (أ ف ب) – أُرجئت مباراة واتفورد أمام مضيفه بيرنلي الأربعاء ضمن المرحلة السابعة عشر للدوري الإنكليزي لكرة القدم قبل أقل من ثلاث ساعات على موعدها بسبب "تفشي كوفيد-19 المستمر" داخل تشكيلة الفريق الضيف.

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وكشف بيرنلي عن تأجيل المباراة التي كان من المقرر اقامتها على ملعبه "تورف مور" بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق المنافس بفيروس كورونا.

وأفاد بيرنلي في بيان "يستطيع النادي تأكيد تأجيل مباراة هذه الأمسية ضد واتفورد بسبب تفشي فيروس كورونا المستمر في تشكيلة الفريق المنافس".

وهي المباراة الثالثة في الدوري الإنكليزي التي يتم تأجيلها بسبب الوباء خلال الأيام الماضية حيث يستمر المتحور الجديد "أوميكرون" في إحداث فوضى في الـ "بريميرليغ".

وألغيت رحلة توتنهام إلى برايتون الأحد الماضي بسبب تفشي الوباء في نادي شمال لندن، لتليها مباراة مانشستر يونايتد أمام مضيفه برنتفورد الثلاثاء بسبب إصابات بين لاعبي وموظفي "الشياطين الحمر".

كما تم تأجيل العديد من المباريات في بطولة الدرجة الثانية مؤخرًا للسبب عينه.

وأكدت رابطة الدوري الإنكليزي في بيان أن "مجلسها قرر، للأسف، تأجيل مباراة بيرنلي على أرضه أمام واتفورد".

وأضافت "تم اتخاذ القرار بعد توجيهات من المستشارين الطبيين بسبب تفشي كوفيد-19 المستمر داخل فريق واتفورد. ونتيجة لذلك، لا يملك النادي العدد الكافي من لاعبي الفريق الأول المتاحين لخوض المباراة".

وأردفت "نتفهم أن هذا القرار سيخيّب آمال ويحبط المشجعين الذين كانوا من المقرر أن يحضروا مباراة هذا المساء ونعتذر عن أي إزعاج في مثل هذا الإخطار القصير".

وتابعت "عند النظر في أي طلب للتأجيل، يأخذ المجلس في الاعتبار مجموعة من العوامل الرياضية والطبيّة. يتم اتخاذ كل قرار على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة صحة الجميع".

ووقعت أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام وبرايتون وليستر سيتي ونوريتش وأستون فيلا ضحية تفشي الفيروس خلال الأسبوع الماضي.

© 2021 AFP