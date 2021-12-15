دوري "أن بي ايه": كوري يدخل كتب الارقام القياسية ويصبح السيد المطلق للرميات الثلاثية

ال بيلو GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

نيويورك (أ ف ب) – دخل نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري كتب الارقام القياسية عندما بات صاحب اعلى عدد من الرميات الثلاثية في تاريخ الدوري الاميركي لكرة السلة عندما نجح في تسديدتين من خلف القوص في مطلع مباراة فريقه ضد نيويورك نيكس في طريقه الى الفوز 105-96.

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وكان كوري (33 عاما) في حاجة الى النجاح في تسديدتين ثلاثيتين ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل بإسم راي الن (2973 رمية ثلاثية)، فحقق الاولى بعد اقل من دقيقتين على بداية المباراة معادلا رقم الاخير، ثم اضاع فرصة تحطيم الرقم من محاولة ثانية، لكن الثالثة كانت ثابته وجاءت قبل نهاية الربع الاول ب7 دقائق و33 ثانية ليرفع رصيده الى 2974 رمية ثلاثية على ملعب ماديسون سكوير غاردن الشهير في نيويورك ليحتفل مع زملائه بهذا الانجاز.

ويبدو ان هذا الملعب يعتبر فأل خير على كوري لانه نجح في تسجيل 54 نقطة في سلة نيكس ايضا في 27 شباط/فبراير عام 2013.

ونجح كوري في تحقيق هذا الرقم في 789 مباراة في حين احتاج الن الى 1300 مباراة.

وعلق كوري الذي سجل 22 نقطة في المباراة على انجازه بقوله "كانت مشاعر كثيرة تختلجني قبل تحطيمي هذا الرقم. لقد بذلت جهودا كبيرة لكي اصل الى هنا. انه حلمي منذ ان لعبت كرة السلة".

واضاف "انها لحظات فريدة ولا اجد الكلمات المناسبة لشكر الجميع الذين احتفلوا معي بهذه اللحظات الرائعة بالنسبة الي".

اما مدربه ستيف كير فقال فقال عن رد فعل الجمهور داخل الملعب بقوله "انه شلال من الحب والمساندة حظي به ستيفن من الجميع داخل هذا المبنى".

-انها العظمة-

اما زميله في الفريق درايموند غرين فقال "انها العظمة"، في حين قال نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس "لقد وصلت للتو الى دالاس لأجد بان ستيفن كوري يحقق الرقم القياسي والاهم من ذلك فعله على ملعب ماديسون سكوير غاردن. تهانينا يا صديقي انت مدهش".

وكان لسان حان اسطورة ليكرز ماجيك جنسون مماثلا بقوله "شكرا ستيفن كوري، لقد احدثت ثورة في لعبة كرة السلة الى الابد".

وكوري في طريقه الى تحقيق 400 رمية ثلاثية خلال الموسم الحالي اذا ما استمر على هذا المعدل ما سيرفع رقمه القياسي الى اكثر من 3200 رمية علما بانه انهى المباراة بتسجيله 5 مرات في هذا الاختصاص رافعا رصيده الى 2977.

ويملك كوري الذي يخوض موسمه الثالث عشر، مسيرة مظفرة شهدت تتويجه بطلا لدوري "أن بي ايه" ثلاث مرات في صفوف فريقه الحالي اعوام 2015 و2017 و2018 كما اختير افضل لاعب في الدوري مرتين عامي 2015 و2016.

اما افضل مسجل في صفوف نيويورك نيكس فكان نجمه جوليوس راندل مع 31 نقطة بعيدا عن زميله ديريك روز مع 15 نقطة.

وعزز غولدن ستايت بالتالي رصيده في صدارة المنطقة الغربية مع 23 انتصارا هذا الموسم مقابل 5 هزائم.

ولم يتأثر بروكلين نتس بغياب سبعة لاعبين بداعي اجراءات بروتوكول فيروس كورونا ونجح في الخروج فائزا على تورونتو رابتورز 131-129 بعد التمديد. ومن ابرز الغائبين، جيمس هاردن ولاماركوس الدريدج وجيمس جونسون وجيفون كارتر.

وتألق نجم نتس كيفن دورانت وسجل تريبل دابل مع 34 نقطة و13 متابعة و11 تمريرة حاسمة واضاف باتي ميلز 30 نقطة (رقم قياسي شخصي هذا الموسم) علما بان الاخير سجل الثلاثية التي جرت الفريقين الى التمديد قبل نهاية الوقت الاصلي ب13 ثانية.

كما تغلب فينيكس صنز على بورتلاند ترايل بلايزرز 111-107 بعد التمديد ايضا.

وفي غياب نجمه كيفن بوكر إاصابة في فخذه، اعتمد صنز على المخضرم كريس بول (24 نقطة و14 تمرير حاسمة و8 متابعات) وعلى دياندريه ايتون مع 28 نقطة و23 متابعة. في المقابل، سجل داميان ليلارد 31 نقطة ونجح في 10 تمريرات حاسمة في صفوف الخاسر.

© 2021 AFP