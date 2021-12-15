مضرب: تيم يؤجل عودته إلى الملاعب في أبو ظبي ويراهن على كأس "آيه تي بي"

يأمل النمسوي دومينيك تيك أن يعود إلى الملاعب في منافسات كأس "آيه تي بي" المقررة في أستراليا في كانون الثاني/يناير المقبل

فيينا (أ ف ب) – أعلن النمسوي دومينيك تيم الأربعاء انه يعتزم العودة إلى ملاعب كرة المضرب بعد فترة توقف بسبب الاصابة للمشاركة في منافسات كأس "آيه تي بي" المقررة في أستراليا في كانون الثاني/يناير المقبل، عقب قراره إلغاء مشاركته في دورة استعراضية في أبو ظبي هذا الأسبوع.

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قال تيم، المتوج بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2020، أمام صحافيين في مقابلة على تطبيق "زوم" من أبو ظبي أن "كأس رابطة المحترفين "آيه تي بي" هي بالتأكيد الهدف الآن. أتمنى أن أتمكن من اللعب هناك... أنا متفائل".

وأكدّ اللاعب البالغ 28 عاماً انّه تعافى تماماً من إصابة في معصمه أجبرته على الابتعاد عن الملاعب منذ آب/أغسطس الماضي، لكن ما زال عليه أن يتغلب على الحاجز الذهني الذي يعيق تقدمه عندما يضرب الكرة.

وقال "تسير العملية برمتها وفقاً للخطة. لم أعد أتألم. لكنني متخلف في التدريب. أذهب إلى الملعب فقط عندما أستطيع تنفيذ الضربات الأمامية بنسبة 100 في المئة، وأنا الآن بنسبة 80 في المئة".

وعاد النمسوي مؤخراً لمزاولة التمارين لعدة ساعات في اليوم لكنه لم يلعب بعد ضد أي من زملائه، ما دفعه إلى إلغاء قرار المشاركة في بطولة استعراضية ستقام في أبو ظبي هذا الاسبوع.

وقال تيم إنّه سيسافر من أبوظبي إلى سيدني في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويأمل تيم أن يشارك في بطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام للعام المقبل، عقب انتهاء كأس رابطة المحترفين "آيه تي بي" في سيدني حيث سيواجه في مباراته الافتتاحية الروسي دانييل مدفيديف حامل اللقب والمصنف ثانياً عالمياً في الثاني من كانون الثاني/يناير 2022.

وتوقع تيم المتراجع في ترتيب التصنيف العالمي للاعبين للمركز الخامس عشر في عام 2020 أن يقاتل بقوة بمجرد عودته، وختم قائلاً "سيكون بالتأكيد طريقًا صعبًا للعودة، والمستوى مرتفع للغاية. ولكن كان عليّ أيضًا أن أشق طريقي في سنوات شبابي، وقد تمكنت أيضًا من العودة في ذلك الوقت".

© 2021 AFP