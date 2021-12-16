السعودية ترسل طائرتَي مساعدات إنسانية إلى أفغانستان

فايز نور الدين ا ف ب/AFP

العلم السعودي يرفرف في العاصمة الرياض في 22 ايلول/سبتمبر 2020.

الرياض (أ ف ب) – أرسلت السعودية الخميس طائرتين تحملان مساعدات إنسانية إلى أفغانستان، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، في أول مبادرة من نوعها من قبل المملكة إلى الدولة الغارقة في الأزمات.

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وقالت الوكالة إن الطائرتين التي سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "تحملان على متنهما 1647 سلة غذائية، و192 حقيبة إيوائية تزن 65 طناً و746 كيلوغراماً".

ونقلت الوكالة عن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله الربيعة قوله إن "الجسر الجوي الإغاثي السعودي يتضمن تسيير 6 طائرات إغاثية، تشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية تزن 197 طناً و238 كيلو غراماً".

وبحسب الربيعة فإن المركز قام "بتأمين مواد غذائية تزن 1920 طناً، تحملها 200 شاحنة إغاثية، ستنطلق عبر قافلة برية من الأراضي الباكستانية سيتم توزيعها على الأسر الأشد حاجة في أفغانستان".

وكان اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء في الرياض أكّد "المساهمة في حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني وتحسين الأوضاع الاقتصادية".

ويعاني أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم الإجمالي 38 مليون نسمة، من نقص "حاد" في المواد الغذائية، وفق الأمم المتحدة، ويجد الملايين منهم في فصل الشتاء أنفسهم أمام الاختيار بين الهجرة والمجاعة.

ويتمثّل أحد أبرز التحدّيات في إيصال الأموال إلى أفغانستان من دون أن تتعرّض المؤسّسات المالية للعقوبات الأميركية المفروضة على حركة طالبان.

وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها.

وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم طالبان في أفغانستان، علما بأن ثلاث دول فقط هي السعودية والإمارات وباكستان كانت تعترف بنظام طالبان السابق الذي امتد من العام 1996 حتى العام 2001.

© 2021 AFP