بطولة ألمانيا: ليفاندوفسكي على موعد مع رقم قياسي جديد في آخر مباريات العام

سجل ليفاندوفسكي 42 هدفًا في الدوري الالماني في عام 2021

برلين (أ ف ب) – سيكون النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على موعد مع رقم قياسي جديد عندما يخوض فريقه بايرن ميونيخ الجمعة ختام مبارياته للعام 2021 ضد فولفسبورغ الجريح، في افتتاح منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

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ويصل العملاق البافاري الى ختام مثالي للعام بعد فوزه بمبارياته الست الاخيرة في جميع المسابقات، بينها على وصيفه بوروسيا دورتموند في الدوري وبرشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا ليختتم المجموعة بالعلامة الكاملة في الصدارة.

قال مدربه يوليان ناغلسمان "لدينا مباراة واحدة متبقية قبل عيد الميلاد وسنحاول حصد النقاط الثلاث"، قبل العطلة الشتوية التي تمتد حتى السابع من كانون الثاني/يناير المقبل.

وكان بايرن، متصدر الدوري بفارق ست نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني، اكتسح شتوتغارت 5-صفر في عقر داره الثلاثاء في المرحلة السابقة بثلاثية سيرج غنابري وثنائية لليفاندوفسكي ليرفع الاخير رصيده الى 42 هدفًا في البوندسليغا خلال عام 2021، معادلا الرقم القياسي لعدد الأهداف خلال عام واحد للاعب في الدوري الألماني المسجل باسم "المدفعجي" الراحل أسطورة بايرن غيرد مولر عام 1972.

ونظرًا لتاريخ "ليفا" ضد فولفسبورغ، تبدو آماله كبيرة في تحطيم هذا الرقم، إذ سجل 23 هدفًا في 15 مباراة ضده، وهو الرصيد الاعلى له ضد فريق واحد في الدوري الالماني. من بين تلك الاهداف، الخماسية التاريخية التي سجلها في غضون تسع دقائق بعد دخوله من مقاعد البدلاء ليقود فريقه للفوز 5-1 في أيلول/سبتمبر 2015.

وبعيدًا عن التاريخ، سيحاول ليفاندوفسكي أيضًا الاستفادة من الفورمة السيئة الراهنة لفولفسبورغ الذي خسر مبارياته الاربع الاخيرة في الدوري ليتراجع الى المركز الحادي عشر.

بعد أن عين فلوريان كوهفيلدت خلفًا للمدرب الهولندي المقال مارك فان بوميل في أواخر تشرين الاول/أكتوبر، فاز فولفسبورغ بمبارياته الثلاث الاولى قبل أن يتراجع أداؤه ويجد الرجل الالماني نفسه تحت الضغط، لاسيما بعد الخسارة الاخيرة 3-2 على ارضه ضد كولن الثلاثاء.

كما يغيب عن صفوفه أفضل هدافيه لوكاس نميشا لإصابة في الكاحل، فيما يغيب عن بايرن الفرنسي كينغسلي كومان لمشكلة عضلية في الفخذ تعرض لها خلال الفوز على شتوتغارت في مباراة بات خلالها النادي البافاري أول أول فريق في تاريخ الدوري يسجل 52 هدفًا بعد 16 مرحلة، متفوقًا على نفسه بالذات (50 هدفًا موسم 1976-1977).

ويدخل بايرن المواجهة بعد أن أوقعته قرعة دور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا ضد سالزبورغ النمسوي، علمًا أنه كان على الموعد مع مواجهة أتلتيكو مدريد الاسباني لولا إعادة القرعة لخطأ تقني.

مارك روكا: لاعب تحت المجهر

وبعد عام من انتقاله من إسبانيول الاسباني، ستكون الفرصة سانحة أخيرًا امام لاعب الوسط مارك روكا لإظهار قدراته.

مع غياب يوزوا كيميش، ليون غوريتسكا، الفرنسي كورنتان توليسو والنمسوي مارسيل سابيتزر، منح ناغلسمان اللاعب الاسباني الذي لعب فقط 25 دقيقة في الدوري هذا الموسم، مشاركته الاولى كأساسي في البوندسليغا ضد شتوتغارت.

وأفاد روكا من هذه الفرصة وقدم أداء رائعًا وحصل على إشادة فردية من مدربه في غرفة تبديل الملابس "نادرًا ما أقوم بذلك ولكن مارك استحقها فعلا. أحب لاعبين مثله"، مضيفًا أن اللاعب أظهر أنه "كان من الخطأ الاستعانة به نادرًا".

وتابع "أن يشارك ويقدم كل ما لديه بهذه الطريقة، قدم أداء رائعًا".

أما دورتموند الثاني يحل ضيفًا على هرتا برلين آملا في المحافظة على فارق الست نقاط مع الدخول الى العطلة الشتوية، في حال عدم تعثر بايرن.

وبفوزه الاربعاء 3-صفر على غرويتر فورث متذيل الترتيب بثنائية النروجي إرلينغ هالاند، استعاد الفريق "الأصفر والاسود" توازنه بعد مباراتين من دون انتصار حيث خسر أمام بايرن ميونيخ 2-3 وتعادل أمام بوخوم 1-1 في المرحلتين السابقتين.

ورفع هالاند أهدافه الى 13 هذا الموسم في الـ"بوندسليغا" في المركز الثالث في ترتيب الهدافين، متأخرًا بفارق خمسة أهداف عن ليفاندوفسكي وثلاثة عن التشيكي باتريك شيك نجم باير ليفركوزن الثالث المتخلف بست نقاط عن دورتموند والذي يحل على فرايبورغ الخامس في مباراة قوية، فيما يستضيف هوفنهايم الرابع بوروسيا مونشنغلادباخ الثالث عشر.

إحصاءات

- خمسة انتصارات لفولفسبورغ في 55 مباراة ضد بايرن مقابل 44 انتصار للاخير و6 تعادلات، سجل خلالها بايرن 146 هدفًا مقابل 55 لفولفسبورغ.

- ستة أعوام منذ آخر فوز لفولفسبورغ على بايرن في جميع المسابقات، منذ تفوقه عليه بركلات الترجيح ليحرز لقب الكأس السوبر الالمانية في 2015.

- 33 هو عدد المباريات التي خاضها ليفاندوفسكي في الدوري في عام 2021 وسجل خلالها 42 هدفًا، فيما حقق مولر هذا الرقم في 34 مباراة في 1972.

© 2021 AFP