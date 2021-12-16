بطولة إنكلترا: تشلسي يتابع اهدار النقاط بتعادل مخيب أمام إيفرتون

جاستن تاليس ا ف ب/ا ف ب

لاعب تشلسي مايسون ماونت يحتفل مع زملائه بهدف السبق في مرمى إيفرتون في الدوري الانكليزي لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج في لندن في 16 كانون الأوّل/ديسمبر 2021

لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – تابع تشلسي اهدار النقاط بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه إيفرتون 1-1 الخميس، في ختام منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم، وسط فوضى عارمة وتأجيل العديد من المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الأندية الإنكليزية.

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افتتح تشلسي التسجيل عبر مايسون ماونت في الدقيقة 70، وعادل إيفرتون بفضل جاريد برانثويت (74).

ورفع تشلسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، متساوياً مع ليفربول الذي يلعب لاحقاً أمام نيوكاسل، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي والذي كان اكتسح ليدز يونايتد بسباعية نظيفة الثلاثاء.

ولم يحقق تشلسي سوى انتصار يتيم في مباريات الأربع الاخيرة في مختلف المسابقات، كان أمام ليدز 3-2 في المرحلة السابقة السبت.

ورغم هذا التعادل، أثبت تشلسي صعوبة مقارعته على أرضه هذا الموسم حيث لم يخسر سوى مرة واحدة، كانت في 25 أيلول/سبتمبر الماضي في الدوري أمام سيتي حامل اللقب 1-صفر، ومذاك حقق في مختلف المسابقات سلسلة من 5 انتصارات مقابل 4 تعادلات.

كما حافظ فريق "بلوز" على سجله خالياً من الخسارة على أرضه في الدوري أمام إيفرتون في مبارياته الـ 27 الأخيرة، محققاً 15 فوزاً مقابل 12 تعادلاً، حيث تعود آخر خسارة له إلى تشرين الثاني/نوفمبر 1994 بنتيجة صفر-1.

في المقابل، خاض إيفرتون اللقاء مثقلاً بجراح عدم الفوز سوى في مباراة واحدة من مبارياته العشر الاخيرة، كانت أمام أرسنال 2-1 في 6 كانون الأوّل/ديسمبر. بينما يعود آخر فوز له خارج معقله إلى 28 آب/أغسطس الماضي أمام برايتون 2-صفر في الدوري، ومذاك في مختلف المسابقات سجل الفريق 3 تعادلات وخمس هزائم خارج أرضه.

وأجرى مدرب تشلسي الألماني توماس توخل تبديلين مقارنة مع مباراته الأخيرة، فغاب الثنائي الألماني كاي هافرتز وتيمو فرنر، وحل بدلاً منه المغربي حكيم زياش والأميركي كريستيان بوليسيتش.

في المقابل، أجرى الاسباني رافايل بينيتس خمسة تبديلات مقارنة مع مواجهته الاخيرة.

على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، هيمن صاحب الارض على الشوط الأوّل مع نسبة استحواذ بلغت 81 في المئة ومع تفوق واضح من جهة التسديدات (13 مقابل 2)، ولكن من دون أن ينجح في افتتاح التسجيل أمام إيفرتون المتراجع للدفاع.

ولاحت أحطر فرصة للـ "بلوز" في الدقيقة 36 بعد تسديدة من ماونت داخل المنطقة تصدى لها نجم المباراة الحارس الدولي جوردان بيكفورد المتألق في أكثر من مناسبة.

ولم يشذ الشوط الثاني عن سابقه، فرمى تشلسي بجميع أسلحته من دون إيجاد الحلول، ووجه المدافع الألماني أنتونيو روديغر رأسية مرت بمحاذاة القائم (61)، قبل أن يمرر ريكي جيمس كرة لماونت على الجهة اليمنى، ليدخل الأخير إلى منطقة إيفرتون ويسدد كرة عند القائم الاوّل عجز بيكفورد عن صدها (70).

وبات ماونت في سن الـ 22 عاماً و340 يوماً أصغر لاعب يسجل في أربع مباريات توالياً في الدوري بقميص تشلسي، كما رفع رصيده إلى 7 أهداف في "بريميرليغ" هذا الموسم، وأضاف إليها 4 تمريرات حاسمة.

ولم تدم فرحة تشلسي سوى 4 دقائق، إذ عادل إيفرتون سريعاً بعد ركلة حرة على الرواق الأيسر نفذها أنتوني غوردون طويلة داخل المنطقة تجاوزت الجميع وتابعها بأطراف قدمه برانثويت في شباك الحارس السنغالي إدوار مندي.

بور-د ح

© 2021 AFP