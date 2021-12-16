بليشكوفا تغيب عن بطولة أستراليا بسبب إصابة في اليد

التشيكية كارولينا بليتشكوفا خلال مباراة في بطولة "دبليو تي أيه" الختامية، زابوبان، المكسيك في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

براغ (أ ف ب) – أعلنت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة رابعة عالمياً عدم مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم والمقررة بين 17 و30 كانون الثاني/يناير، بسبب إصابة في يدها.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت وصيفة بطولة ويمبلدون لهذا الموسم ووصيفة فلاشينغ ميدوز لعام 2016 في حسابها على فيسبوك "لسوء الحظ سأغيب عن الملاعب لبعض الوقت ولن أنافس في بطولتي المفضلة في أستراليا" التي وصلت فيها الى نصف النهائي عام 2019 في أفضل نتيجة لها على ملاعب ملبورن بارك.

ونشرت ابنة الـ29 عاماً صورة لساعدها الأيمن مُضَمَداً، وقالت بشأن الإصابة "بعض الأيام أسوأ من غيرها... لكن الوقت والإيمان يمكنهما شفاء كل شيء".

وقدمت التشيكية موسماً جيداً في 2021 لكنها لم تفز بأي لقب بعد خسارتها في المباريات النهائية الثلاث التي وصلت اليها في روما وويمبلدون ومونتريال، لتبقى من دون أي تتويج منذ فوزها بلقبها السادس عشر والوحيد لعام 2020 في دورة بريزبن الأسترالية.

© 2021 AFP