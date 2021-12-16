دوري الأمم الأوروبية: إيطاليا وإنكلترا وألمانيا في "مجموعة الموت" وفرنسا بمواجهة كرواتيا

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مهاجم منتخب فرنسا الدولي السابق روبير بيريس خلال سحب قرعة دور المجموعات من النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية في مدينة نيون السويسرية في 16 كانون الثاني/ديسمبر 2021

باريس (أ ف ب) – أسفرت قرعة دور المجموعات من النسخة الثالثة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية الخميس عن وقوع منتخبات إيطاليا بطلة أوروبا وووصيفتها إنكلترا وألمانيا والمجر في "مجموعة الموت".

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في حين حلّ المنتخب الفرنسي حامل اللقب في مجموعة سهلة نسبياً تضم الدنمارك وكرواتيا والنمسا.

وتعتبر مسابقة دوري الامم الأوروبية التي استحدثها الاتحاد الاوروبي لكرة القدم في نسختها الثالثة محطة مهمة للمنتخبات في العام الذي سيشهد في ختامه تنظيم مونديال قطر المقرر اقامته من 21 تشرين الثاني/نوفمبر حتّى 18 كانون الأوّل/ديسمبر المقبلين.

في المجموعة الثالثة، سيحصل منتخب "الأسود الثلاثة" على فرصة الثأر من إيطاليا عقب خسارته نهائي النسخة الأخيرة من البطولة القارية بركلات الترجيح 2-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعبه في ويمبلي في تموز/يوليو الماضي.

ويقف رجال المدرب روبرتو مانشيني عند عتبة عام 2022 مصيري بالنسبة للكرة الإيطالية، في سعي أبطال أوروبا للتأهل إلى العرس الكروي في قطر عبر الملحق الاوروبي ضمن مجموعة صعبة تضم البرتغالي والمقرر اقامته في آذار/مارس المقبل، عقب فشل منتخب "أتسورا" في حجز بطاقة التأهل المباشر في دور المجموعات.

وبدوره سيكون "مانشافات" بقيادة مدربه الجديد هانزي فليك على موعد مع الثأر من نظيره الانكليزي الذي أطاح به من الدور ثمن النهائي للنسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية بفوزه عليه 2-صفر.

ولن تكون مباراة ألمانيا مع المجر سهلة، إذ انتهت مواجهتهما الأخيرة في دور المجموعات لكأس أوروبا 2020 بالتعادل 2-2، ما فوّت على "مانشافت" فرصة تصدر مجموعته.

في المجموعة الأولى، سيكون منتخب "الديوك" حامل اللقب بعد فوزه على اسبانيا 2-1 في نهائي ميلانو في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، أمام فرصة حقيقية لاختبار قدراته في الدفاع عن لقبه بطلاً للعالم بمواجهة الدنمارك التي بلغت نصف نهائي كأس أوروبا في الصيف الماضي.

كما سيواجه المنتخب الفرنسي مجدداً نظيره الكرواتي وصيفه في مونديال روسيا 2018، وأخيراً النمسا الاضعف على الورق في هذه المجموعة.

في المجموعة الثانية، تبرز مواجهات قوية بين إسبانيا المتجددة والشابة مع مدربها لويس أنريكه والبرتغال حاملة لقب النسخة الاولى من دوري الأمم الأوروبية عام 2019، قبل أن يلتقي رفاق النجم كريستيانو رونالدو مع سويسرا.

وسبق للبرتغال أن واجهت سويسرا في مناسبات عدة، آخرها في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وكانت سويسرا حققت مفاجأة من العيار الثقيل بتصدرها مجموعتها في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 على حساب إيطاليا.

كما تضم المجموعة جمهورية تشيكيا بقيادة هدافها باتريك شيك.

وتقدم المجموعة الرابعة "دربي" منتخبي بلجيكا المصنف أول عالمياً في ترتيب "فيفا" وهولندا مع نجمها مهاجم برشلونة الاسباني ممفيس ديباي، في أوّل مواجهة بينهما في مسابقة رسمية منذ مونديال فرنسا 1998 حين انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وضمت المجموعة أيضاً منتخب بولندا وهدافه روبرت ليفاندوفسكي، إلى جانب ويلز ونجمها غاريث بايل.

وستقام المباريات الاربع الأولى في دور المجموعات في حزيران/يونيو 2022، على أن تمتد المنافسات حتّى حزيران/يونيو 2023، مع اقامة النهائي الذي يشهد تأهل أربع منتخبات قبل تتويج الفائز بلقب النسخة الثالثة.

في ما يلي مجموعات منافسات المستوى الأول:

المجموعة الاولى: فرنسا، الدنمارك، كرواتيا، النمسا

المجموعة الثانية: إسبانيا، البرتغال، سويسرا، تشيكيا

المجموعة الثالثة: إيطاليا، ألمانيا، إنكلترا، المجر

المجموعة الرابعة: بلجيكا، هولندا، بولندا، ويلز

جتا-جيد-اهم-د ح

© 2021 AFP