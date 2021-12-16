طيران الإمارات تعلن أنها تسلمت آخر طائرة "ايه380" من إنتاج مجموعة إيرباص

ريمي غابالدا ا ف ب/ارشيف

شعار شركة ايرباص أمام مقر الشركة في بلانياك في جنوب فرنسا في 30 حزيران/يونيو 2020

باريس (أ ف ب) – أعلنت شركة طيران الإمارات الخميس أنها تسلمت آخر طائرة "ايه380" من إنتاج إيرباص ما يمثل نهاية مرحلة لمجموعة صناعة الطيران الأوروبية التي شكل هذا الطراز من الطائرات فشلا تجاريا لها.

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وقالت الشركة وهي أكبر مستخدم لهذا الطراز من الطائرات العملاقة في العالم، في بيان إنها تسلمت الطائرة ال123 من طراز إيه380 في اسطولها. وكانت مجموعة "إيرباص" التي صنعت ما مجموعه 251 طائرة من هذا الطراز منذ العام 2000 أعلنت التوقف عن انتاجها في 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة "إيرباص" غيوم فوري في بيان "باسم كل فرق إيرباص أود استغلال فرصة هذا التسليم لأشكر شركة طيران الإمارات بحرارة على ثقتها وشراكتها الطويلة".

من جهتها، قالت شركة طيران الإمارات أن "تسلم طائرة جديدة في أجواء لا تزال مطبوعة بالجائحة، يشهد على تفاؤل طيران الإمارات التي هي على قناعة بانتعاش القطاع وعودة الطلب على السفر". وأشارت إلى أنها كانت اول شركة تتقدم بطلبية لشراء طائرات من طراز إيه380 في العام 2000.

ويبلغ باع جناحي هذه الطائرة من طابقين 79,8 مترا وهي أكبر طائرة تجارية في العالم وقادرة على استيعاب 853 مسافرا.

لكنها لم تحقق على الصعيد التجاري الهدف الأساسي لشركة "إيرباص" التي قدرت حجم سوق الطائرات التي تزيد قدرتها الاستيعابية عن 500 مقعد، ب1300 طائرة على عشرين عاما، على أن تستحوذ على 50 % منها.

وكانت شركة "سنغابور إيرلاينز" أول من ادرج طائرة من هذا الطراز إلى اسطولها العام 2007.

وقررت "إيرباص" في شباط/فبراير 2019 وقف انتاج هذه الطائرة ما ان تلبي كل الطلبيات.

ورأت شركة صناعة الطيران الأوروبية أن "شركات الطيران ستستمر في استغلال طائرات إيه380 مدة تزيد عن عشرين عاما".

© 2021 AFP