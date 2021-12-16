مجموعة السبع: أوميكرون "أكبر خطر" صحّي راهن في العالم

أولي سكارف ا ف ب/ا ف ب

أعلام دول مجموعة السبع معلقة على كشك هاتف أحمر تم تححويله إلى معرض فني صغير في سينت إيف بمدينة كورنوال البريطانية في 10 حزيران/يونيو 2021.

لندن (أ ف ب) – حذّر وزراء الصحّة في دول مجموعة السبع مساء الخميس من أنّ المتحوّرة أوميكرون لفيروس كورونا هي "أكبر خطر راهن على الصحّة العامّة في العالم"، مؤكّدين أنّ التصدّي لهذا التهديد يتطلّب "تعاوناً وثيقاً".

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وقال وزراء الصحة في كلّ من المملكة المتّحدة والولايات المتّحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان صدر في أعقاب آخر اجتماع يعقدونه في ظلّ الرئاسة البريطانية للمجموعة، إنّهم "قلقون للغاية إزاء ازدياد أعداد الإصابات" بالمتحورة الجديدة.

وأضاف البيان أنّ "المفتاح" لمواجهة "وضع يتطور بسرعة كبيرة" يكمن في "تعاون وثيق أكثر من أي وقت مضى" وكذلك أيضاً في "مراقبة البيانات وتبادلها".

وكرّر وزراء الصحّة في الدول الصناعية السبع الكبرى "التزامهم (...) مكافحة الجائحة الحالية وبناء الدفاعات من أجل المستقبل".

وإذ أكّد الوزراء في بيانهم أنّ "العمل معاً هو أمر حاسم لمواجهة موجة أوميكرون التي تتفشّى بسرعة كبيرة"، شدّدوا على أهمية "الوصول العادل إلى التشخيص وتسلسل الجينوم" وكذلك أيضاً إلى اللّقاحات والعلاجات.

وفي ما يتعلّق باللقاحات، شدّد الوزراء على أهمية "حملات التحصين بالجرعات المعزّزة" وكذلك أيضاً على ضرورة أن تترافق هذه الحملات مع "فحوصات منتظمة" وإجراءات "غير صيدلانية".

© 2021 AFP