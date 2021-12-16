مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة

عباس مومني ا ف ب

جنود إسرائيليون خلال تحقيقات بشأن عمليات تخريب طالت ممتلكات لفلسطينيين ويعتقد أن مستوطنين إسرائيليين قاموا بها في الضفة الغربية بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

القدس (أ ف ب) – قتل إسرائيلي في العشرينات من العمر وأصيب اثنان آخران بعدما تعرضت سيارتهم الخميس لإطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، وفق مسعفين.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يبحث عن المهاجم.

وقال مسعف في جهاز "نجمة داود الحمراء" إنه حاول عبثا إنعاش راكب في المقعد الخلفي للسيارة كان فاقدا للوعي بعد إصابته برصاصة، مضيفا "اضطررنا إلى إعلان وفاته".

وأضاف أن "سائق السيارة وراكبا آخر بكامل وعيهما (...) ويعانيان إصابات طفيفة بسبب شظايا زجاج" النوافذ.

وقال مسعفون إن الهجوم وقع قرب مستوطنة شافي شمرون في شمال الضفة الغربية المحتلة قرب مدينة نابلس.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن الجيش الإسرائيلي يسد مداخل مدينة نابلس وأن مئات السيارات عالقة على الطرقات المحيطة.

وندد رئيس الوزراء الإٍسرائيلي نفتالي بينيت بهذا الهجوم "الفظيع" في بيان صادر عن مكتبه.

وأضاف "ستلقي القوى الأمنية القبض على الإرهابيين قريبا جدا وسنضمن تحقيق العدالة".

"مضاعفة المراقبة"

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس "سنضاعف المراقبة ونحن جاهزون لإفشال الارهاب في يهودا والسامرة" الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف "سنواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مواجهة المجموعات الإرهابية في المنطقة".

وأتى إطلاق النار بعد سلسلة من الهجمات في القدس والضفة الغربية في الفترة الأخيرة.

والأسبوع الماضي أوقفت الشرطة الإسرائيلية فتاة فلسطينية تبلغ 14 عاما للاشتباه في طعنها جارتها وهي إسرائيلية يهودية تقيم في مستوطنة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة. وعائلة الشابة مهددة بالطرد من هذه المنطقة.

وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر قتل إسرائيلي وجرح ثلاثة أشخاص آخرين في هجوم بالسلاح شنه فلسطيني عضو في حركة حماس في البلدة القديمة في القدس.

ويعيش نحو مئتي ألف إسرائيلي في القدس الشرقية فضلا عن 300 ألف فلسطيني.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في العام 1967 وأعلنت ضمها لاحقا من دون أن تعترف الأسرة الدولية بذلك.

وتَواصل الاستيطان الإسرائيلي الذي يعتبره المجتمع الدولي غير قانوني في عهد كلّ الحكومات الإسرائيلية منذ 1967.

وأتى هذا الهجوم فيما تنقسم الحكومة الائتلافية الإٍسرائيلية حول مسألة العنف الذي يرتكبه مستوطنون يهود في حق فلسطينيين.

فبين مطلع 2020 ومنتصف 2021 شن مستوطنون إسرائيليون أكثر من 450 هجوما على فلسطينيين في الضفة الغربية من دون أن يتدخل الجيش الإسرائيلي في غالبية هذه الحالات لوقف العنف على ما جاء في تقرير لمنظمة "بتسيلم" غير الحكومية المناهضة للاستيطان.

والاثنين قال وزير الأمن العام الإسرائيلي اومير بار-ليف إنه بحث "في عنف المستوطنين وطريقة خفض التوتر في القطاع وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية" خلال اجتماع مع المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند.

© 2021 AFP