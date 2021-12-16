مقتل جندي سوري في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد (سانا)

سانا/ا ف ب

لقطة من الشاشة من مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في 7 كانون الأول/ديسمبر 2021 تُظهر النيران قرب حاويات في مرفأ اللاذقية في سوريا

دمشق (أ ف ب) – قتل جندي سوري في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر الخميس مواقع في جنوب سوريا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

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وقالت سانا نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمّه أنّ "العدوّ الإسرائيلي نفّذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضافت أنّ الغارة أدّت إلى "استشهاد جندي ووقوع بعض الخسائر المادية".

وعلى جاري عادته رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه الأنباء.

وقال متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس "نحن لا نعلّق على المعلومات التي ترد في وسائل إعلام أجنبية".

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وخصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

والأسبوع الماضي استهدف قصف جوي إسرائيلي شحنة أسلحة إيرانية مخزّنة في ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في غارة لم تسفر عن وقوع ضحايا لكنّها شكّلت أول استهداف من نوعه لهذا المرفق الحيوي منذ اندلاع النزاع.

وكثّفت اسرائيل مؤخراً وتيرة ضرباتها في سوريا، إذ أدّى قصف في 24 تشرين الثاني/نوفمبر إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة جنود سوريين، وفق المرصد.

وأصيب جنديان سوريان بجروح في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا، وفق الإعلام الرسمي السوري.

وفي الثالث من الشهر ذاته، استهدفت ضربة إسرائيلية منطقة تقع فيها مستودعات سلاح وذخائر تابعة لمقاتلين موالين لإيران في ريف دمشق، بحسب المرصد السوري.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في قصف إسرائيلي استهدف نقاطاً عدة في ريف دمشق، وفق المرصد الذي وثق أيضاً مقتل تسعة مقاتلين موالين لإيران في ضربة إسرائيلية في منتصف الشهر ذاته في ريف حمص الشرقي، وأفادت دمشق في حينه عن مقتل جندي سوري.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

© 2021 AFP