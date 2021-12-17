بطولة إنكلترا: غوارديولا يلغي مؤتمره الصحافي عقب اختبار كورونا مشكوك بنتيجته

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – اضطر مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا إلى إلغاء مؤتمره الصحافي الجمعة قبيل مباراة فريقه أمام نيوكاسل، بعد إعادة اختبار فيروس كورونا مشكوك بنتيجته.

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وبات على غوارديولا انتظار نتيجة الـ "بي سي آر" الثانية قبل معرفة ما إذا كان سيكون قادرًا على قيادة بطل الدوري والمتصدر الحالي في مباراته المقبلة ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة الأحد.

وتشكلّ هذه المواجهة واحدة من خمس مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز لا يزال من المقرر أن تقام في نهاية هذا الأسبوع بسبب سلسلة من التأجيلات نتيجة للارتفاع السريع في أعداد حالات "كوفيد-19" في بريطانيا.

وشوهد غوارديولا آخر مرة علناً الأربعاء عندما مثّل سيتي خلال إعلان اعتزال مهاجم فريقه السابق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (33 عاماً) في ملعب "كامب نو" في برشلونة بسبب مشكلات في قلبه، بعدما كان وصل إلى كاتالونيا مطلع الموسم الحالي بعد 10 أعوام أمضاها في ملعب "الاتحاد" في مانشستر.

وأعرب المدرب الإسباني، البالغ 50 عامًا، والذي توفيت والدته بسبب الفيروس العام الماضي، عن حاجة لاعبيه والناس بشكل عام للحفاظ على مستويات عالية من الحذر.

وقال في وقت سابق من هذا الأسبوع "أنا قلق، ليس لأننا سنلغي الدوري أو نؤجله، ولكن لأن الفيروس موجود في المجتمع والناس تعاني".

وأضاف "بعض الناس، الأطقم هنا، أصيبوا بكورونا وقد تحدثنا مع اللاعبين كل يوم تقريبًا وقلنا لهم أن يكونوا حذرين- حافظوا على سلامتكم، حافظوا على صحتكم، (ارتدوا) أقنعة، وحافظوا على التباعد الاجتماعي".

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 41 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن مطارده المباشر ليفربول، و4 نقاط عن تشلسي الثالث.

© 2021 AFP