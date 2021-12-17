مصرع ثمانية أشخاص على الأقلّ في فيضانات في أربيل بكردستان العراق  

- ا ف ب

رجل يصوّر ارتفاع منسوب المياه في منطقة في ضواحي أربيل في كردستان في شمال العراق إثر فيضانات اجتاحت المنطقة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2021

أربيل (العراق) (أ ف ب) – قتل ثمانية أشخاص على الأقلّ حسب حصيلة أولية، وأصيب أربعة آخرون بجروح في فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ضربت أربيل في إقليم كردستان بشمال العراق فجر الجمعة، كما أفاد محافظ أربيل اوميد خوشناو وكالة فرانس برس، في حين حذّرت السلطات من احتمال حدوث فيضانات إضافية.

إعلان اقرأ المزيد

وقال المسؤول إن "الفيضانات بدأت عند الساعة الرابعة (01,00 ت غ) ، وتسببت بمقتل 8 أشخاص، بينهم نساء وأطفال"، موضحاً أن السيول تركزت في أحياء شعبية واقعة في ضواحي شرق أربيل وسبّبت كذلك "أضرارا مادية كبيرة".

وأضاف أن "أربعة عناصر من الدفاع المدني أصيبوا بجروح بعدما جرفت المياه سيارتهم" أثناء محاولتهم إنقاذ مواطنين.

وشاهد صحافي في فرانس برس في إحدى ضواحي أربيل بركاً تجمعت فيها المياه الموحلة على الطرقات. وعلى أطراف بعض الشوارع، جرفت المياه شاحنات وحافلات، تكدّست قرب بعضها البعض أو انقلبت.

من جهته، قال المتحدّث باسم الدفاع المدني في أربيل سركوت كراش لفرانس برس إن "الحصيلة الأولية هي مقتل 8 أشخاص توفي أحدهم حين ضربه البرق، والآخرون قضوا غرقاً في بيوتهم".

وتحدّث عن "مفقودين لا يزال البحث جارياً عنهم لذلك قد يكون عدد الضحايا مرجحاً بالارتفاع". وأضاف أن "هناك مواطنين اضطروا إلى ترك بيوتهم، الأضرار المادية كبيرة جداً".

وحذّر المحافظ في بيان كذلك السكان من مغادرة منازلهم. وقال "نطالب المواطنين، إذا لم يكن هناك عمل ضروري، ألّا يخرجوا من منازلهم وخارج مدينة أربيل، إذ يتوقع هطول أمطار إضافية وتوجد مخاوف من حصول فيضانات بمركز المدينة وأطرافها".

وأضاف "هناك حالة تأهبّ لدى قوات الأمن والشرطة والفرق الصحية والدفاع المدني والبلديات في الأقضية والنواحي لتلقي اتصالات المواطنين".

من جهته، أعرب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في بيان عن أسفه "لوفاة عدد من المواطنين نتيجة السيول والفيضانات التي تشكلت بفعل الأمطار الغزيرة في بعض القرى والمناطق في مدينة أربيل وتسببت بخسائر مادية كبيرة".

في الأثناء، حذّر المتحدث باسم دائرة الانواء الجوية في الحكومة الاتحادية في بغداد عامر الجابري الخميس في تصريح لففرانس برس من "منخفض جوي سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية (كردستان) وسيكون هناك عواصف رعدية وسيول بسبب ارتفاع نسبة تساقط الأمطار (خصوصا) في أربيل".

ويعاني العراق مؤخراً من ظواهر مناخية قاسية جراء تداعيات التغيّر المناخي الذي بات السبب الرئيسي للجفاف. وأصبح العراق البلد الخامس في العالم الأكثر تأثراً بالتغير المناخي وفق الأمم المتحدة.

© 2021 AFP