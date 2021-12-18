أن بي أيه: نتس يستعد لعودة إيرفينغ إلى المباريات خارج ملعبه (تقارير)

كيفورك دجانسيزيان غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

يستعد فريق بروكلين نتس للترحيب مجدداً بنجمه كايري إيرفينغ لخوض المباريات خارج معقله على الرغم من قراره بعدم تلقي لقاح "كوفيد-19"، وهو القرار الذي يمنعه من اللعب في مباريات نتس البيتية

نيويورك (أ ف ب) – يتحضر بروكلين نتس للترحيب مجدداً بعودة نجمه كايري إيرفينغ غير الملقح إلى صفوفه خلال المباريات التي سيخوضها خارج ملعبه في دوري كرة السلة الأميركي للنحترفين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الجمعة.

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ولن يتمكن إيرفينغ الرافض للتلقيح ضد فيروس كورونا أن يشارك في المباريات البيتيّة لفريقه على ملعب "باركلي سنتر أرينا" تقيداً بالقوانين المتعلقة بالاشخاص غير الملقحين في نيويورك.

واتخذ نتس في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي قرار عدم السماح لإيرفينغ بالانضمام إلى صفوفه، إلاّ في حال تلقى اللقاح وبات مؤهلاً لخوض جميع المباريات، على الرغم من أنه كان مؤهلاً للمشاركة في المباريات المقامة خارج ملعب فريقه.

وذكر موقع "ثي أتلتيك" أن إيرفينغ كان "يكثف" استعداداته لبدء موسمه، بما في ذلك إجراء اختبارات "كوفيد-19" بانتظام.

وضمن السياق ذاته، أفادت قناة "إي أس بي أن" أن جو تساي مالك نتس والمدير العام شون ماركس والمدرب ستيف ناش "يدعمون بشكل تام" عودة إيرفينغ.

ويعاني نتس، متصدر المنطقة الشرقية مع 21 فوزاً مقابل 8 هزائم، من العديد من الغيابات أبرزهم جيمس هاردن ولاماركوس ألدريدج وبروس براون الذين يخضعون لبروتوكولات فيروس كورونا، فيما يغيب آخرون بسبب الاصابة.

ويحمل عبء الهجوم المتألق كيفن دورانت حيث سجل 51 نقطة أمام ديترويت بيستونز الأحد، وأتبعها بـ "تريبل-دابل" مع 34 نقطة و 13 مرتدة و 11 تمريرة حاسمة في مباراة الفوز على تورونتو رابتورز، وبـ 31 نقطة في الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الخميس.

غير أن دورانت سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام أورلاندو ماجيك السبت بسبب معاناته من التهاب في كاحله الأيمن.

© 2021 AFP