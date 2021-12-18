إصابة مستوطن بجروح طفيفة في الخليل في هجوم بسكين نفذته فلسطينية

مصعب شاور اف ب

مستوطنون إسرائيليون يقيمون هيكلًا من الصفيح وخيامًا في قرية البقعة، بالقرب من مستوطنة كريات أربع، شرقي مدينة الخليل في 17 كانون الأول/ديسمبر 2021

القدس (أ ف ب) – أصيب مستوطن اسرائيلي بجروح طفيفة السبت بعد أن طعنته فلسطينية تبلغ 65 عاما بسكين في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد المتحدث باسم جهاز حرس الحدود الإسرائيلي.

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وقال المتحدث في بيان إن المرأة التي تعيش في قرية فلسطينية في منطقة الخليل طعنت بسكين مستوطنا من مستوطنة كريات أربع المجاورة له من العمر 38 عاما.

وأوضح البيان أن حرس الحدود أوقف الفلسطينية.

وقع الهجوم قرب الحرم الإبراهيمي وسط المدينة الفلسطينية حيث يعيش ألف مستوطن يهودي تحت حماية عسكرية إسرائيلية مشددة.

والخليل أكبر مدينة في الضفة الغربية، ويسكنها نحو 200 ألف فلسطيني.

يأتي الهجوم في وقت تواصل قوات الأمن الإسرائيلية البحث في الضفة الغربية المحتلة عن منفذي هجوم أودى الخميس بحياة مستوطن قرب مستوطنة حومش في شمال الضفة الغربية.

والقتيل يهودا ديمنتمان (25 عاما) طالب ديني متزوج، وقد توفي متأثرا بجروحه مساء الخميس بعد إطلاق النار على السيارة التي كان يستقلها. وقد أصيب سائق السيارة وراكب آخر بجروح طفيفة.

ونشر الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ عام 1967، كتائب إضافية وقوات خاصة للعثور عن منفذي الهجوم.

ويأتي الهجومان الأخيران في أعقاب عدة هجمات أخرى في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

في الأسبوع الماضي، قُبض على فتاة فلسطينية تنتمي إلى عائلة مهددة بالإخلاء من بيتها، في القدس الشرقية بعد أن هاجمت بسكين مستوطنة تعيش في تجمع استيطاني في حيّها.

© 2021 AFP