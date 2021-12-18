الادعاء العام في البيرو يتهم الرئيس باستغلال نفوذه

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صورة مؤرخة في 15 حزيران/يونيو 2021 للمرشح الرئاسي بيدرو كاستيو في ليما

ليما (أ ف ب) – أعلن مكتب المدّعي العام في البيرو الجمعة أنّه طلب من النيابة العامّة توجيه تهمة استغلال النفوذ إلى الرئيس بيدرو كاستيو في قضية تلزيم مشروع بناء جسر في منطقة الأمازون إلى شركة تملكها سيّدة أعمال التقت به مراراً.

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وقال المكتب في بيان إنّ "المدّعي العام للدولة دانيال سوريا قدّم إلى النيابة العامة وثيقة يتّهم فيها رئيس الجمهورية خوسيه بيدرو كاستيلو تيرونيس بتضارب المصالح خلافاً للقانون وباستغلال النفوذ".

وأوضح البيان أنّ الشكوى تستند إلى اجتماعات يؤكّد المدّعي العام أنّها جمعت بين رئيس الجمهورية وسيّدة الأعمال كارليم لوبيز.

ووفقًا للمدّعي العام فقد طلبت لوبيز خلال هذه الاجتماعات من رئيس الجمهورية أن يمارس نفوذه كي تفوز شركتها بعقد بناء جسر فوق نهر هوالاغا في سان مارتن بمنطقة الأمازون.

وأكّد المدّعي العام في بيانه أنّ المادة 117 من الدستور لا تمنع القضاء من التحقيق مع رئيس حالي.

وتولّى كاستيو السلطة في 28 تموز/يوليو بعدما هزم بفارق ضئيل المرشّحة اليمينية كيكو فوجيموري. وتنتهي ولايته في 2026.

© 2021 AFP