الجزائر تتوج بكأس العرب لكرة القدم إثر فوزها على تونس بنتيجة 2 لصفر

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منتخب الجزائر يحتفل بعد تسجيل هدفه الأول ضد تونس خلال نهائي كأس العرب

أحرز منتخب الجزائر لكرة القدم بطولة كأس العرب السبت إثر فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 2 لصفر بعد وقت إضافي على ملعب البيت بالدوحة.

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توج السبت المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب لكرة القدم التي تقام في قطر بعد فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 2-0.

واستمر التعادل سيد الموقف خلال الوقت الأصلي، لكن الجزائر تمكنت من إحراز هدفين الشوطين الإضافيين.

وكانت الجزائر قد حسمت نصف نهائي البطولة دراماتيكياً أمام قطر المضيفة 2-1 في مباراة شهدت احتساب الحكم 19 دقيقة بدلاً عن الوقت الضائع، لتلتقي السبت في ديربي شمال إفريقي تونس الفائزة على مصر بالرمق الأخير وهدف عكسي. وبالتالي عبرت الجزائر إلى أول نهائي لها في ثالث مشاركاتها بالبطولة، بعد عامي 1988 في الأردن و1998 في قطر أيضاً حينما ودّعت باكراً من الدور الأول.

أما المنتخب التونسي فقد حجز بطاقة النهائي الأولى بعد فوزه ضد مصر على استاد 974 المونديالي في منطقة راس بوعبود في ضواحي الدوحة. وسجل اللاعب المصري السولية عن طريق الخطأ برأسه هدف المباراة الوحيد اثر ركلة حرة (90+5) لمصلحة تونس حاملة لقب النسخة الأولى في 1963.

فرانس24/أ ف ب

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