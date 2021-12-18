بطولة ألمانيا: لايبزيغ يتعثر مجدداً وفرانكفورت وأونيون برلين يواصلان تقدمهما

روني هارتمان ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

برلين (أ ف ب) – مُني لايبزيغ وصيف بطل الدوري الالماني لكرة القدم الموسم الماضي بنكسة جديدة بعد سقوطه على أرضه امام أرمينيا بيليفيلد صفر-2 ضمن المرحلة السابعة عشر السبت، ليخسر فرصة جديدة للتقدم نحو المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية.

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وحسم الضيوف النتيجة لمصلحتهم في الشوط الثاني بعد هدفين عن طريق ياني سيرا (57) والياباني ماسايا اوكوغاوا (75)، ذلك على الرغم من إكمالهم اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد فابيان كلوس في الدقيقة 70 بعد تدخله العنيف على ويلي اوربان.

وبقي لايبزيغ في المركز التاسع موقتًا برصيد 22 نقطة، فيما يحتل أرمينيا ببليفيلد المركز 17 ما قبل الاخير برصيد 16 نقطة وبات على بعد نقطتين من منطقة الامان.

وعلى ملعب "كومرتسبانك أرينا"، حقّق آينتراخت فرانكفورت فوزًا في غاية الاهمية على حساب ماينتس 1-صفر.

سجّل هدف المباراة الوحيد الدنماركي يسبر ليندستروم (35)، ليجد الأخير طريقه للشباك للمباراة الثالثة على التوالي في الـ "بوندسليغا"، مانحاً فرانكفورت فوزه الثالث تواليًا بعدما كان سبق ان هزم باير ليفركوزن ثالث الترتيب قبل أسبوعين 5-2 ثم بوروسيا مونشنغلادباخ 3-2 في المرحلة الماضية.

واكتسبت المباراة اهمية على اعتبار انّ ماينتس ليس بعيدًا عن دائرة المنافسة عن المقاعد الاوروبية إذ يحتل بعد هذه الجولة المركز الثامن برصيد 24 نقطة وكان بمقدوره لو حقق الفوز ان يكون سادساً أقلّه.

وعزّز فرانكفورت موقعه في المركز الخامس برصيد 28 نقطة بفارق نقطة عن هوفنهايم الرابع والذي اكتفى بالتعادل امام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1 على ملعب "راين نيكار أرينا"، ليشتعل الصراع على المراكز الامامية وسط احتمالات مفتوحة وفارق ضئيل يحكم المنافسة.

افتتح السويسري بريل إيمبولو التسجيل لمونشنغلادباخ قبل أن يتمكن أصحاب الارض من معادلة النتيجة في الدقيقة 90 عن طريق النيجيري كيفين أكبوغوما.

ويحتل مونشنغلادباخ المركز الثالث عشر في الترتيب برصيد 19 نقطة.

كما وتابع أونيون برلين عروضه القوية وتغلب على بوخوم 1-صفر.

وأحرز ماكس كروسه هدف فريق العاصمة الوحيد (16)، رافعاً رصيد فريقه في المركز السادس الى 27 نقطة بالتساوي مع فرانكفورت الخامس.

© 2021 AFP