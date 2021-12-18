طالبان ستستأنف إصدار جوازات السفر

وكيل كوهسار ا ف ب

صورة مؤرخة في 6 تشرين الاول/اكتوبر 2021 لعلام غول حقاني (وسط) في كابول

كابول (أ ف ب) – أعلنت سلطات طالبان في أفغانستان السبت أنها سيستأنف إصدار جوازات السفر في كابول، ما يعطى أملا للأفغان الذين يشعرون بتهديد الإسلاميين، بمغادرة بلادهم قريبا.

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ويسعى آلاف الأفغان كذلك للهرب من الأزمة الاقتصادية التي قد تستحيل أزمة إنسانية كبرى بعد توقف المساعدات الدولية منذ عودة طالبان إلى السلطة.

وقال رئيس دائرة جوازات السفر علام غول حقاني للصحافيين "إصدار جوازات السفر سيبدأ غدا في ثلاث مناطق من بينها كابول".

وقد أعيدت هذه الخدمة التي توقفت منذ إعادة طالبان السيطرة على البلاد منتصف آب/أغسطس، لفترة قصيرة في تشرين الأول/أكتوبر، لكن تدفق الطلبات تسبب في مشكلات تقنية ما دفع طالبان إلى وقفها مجددا بعد أيام قليلة.

وأكد علام غول حقاني السبت أن "كل المشكلات التقنية حلّت وأصلحت الأجهزة البيومترية" مضيفا أن جوازات السفر ستصدر في البداية لمن قدموا طلبات.

وأوضح أنه سيتم قبول الطلبات الجديدة اعتبارا من 10 كانون الثاني/يناير.

ويعتبر استئناف إصدار جوازات السفر اختبارا لحسن نية طالبان التي تعهّدت للمجتمع الدولي بأنها ستسمح لمواطنيها الذين يرغبون في مغادرة البلاد والذين يحملون تأشيرات صالحة، بالقيام بذلك.

وبحسب الأمم المتحدة، تواجه أفغانستان "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم" ومن المتوقع أن تزداد سوءا مع بداية فصل الشتاء البارد. وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من "مجاعة" وشيكة.

وتطالب الحركة بإعادة إرسال المساعدات التي تقدر بمليارات الدولارات لإنعاش الاقتصاد ومحاربة المجاعة التي تلوح في الأفق.

وفي أيلول/سبتمبر، استؤنفت الرحلات الجوية الدولية في مطار كابول الذي تدفق إليه في نهاية آب/أغسطس آلاف الأفغان الراغبين في الفرار من البلاد بعد عودة الحركة الإسلامية إلى السلطة.

© 2021 AFP