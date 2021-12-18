كأس العرب: الجزيري يحرز لقب الهدّاف وإبراهيمي أفضل لاعب

جاك غيز ا ف ب

الدوحة (أ ف ب) – أحرز التونسي سيف الدين الجزيري لقب هداف النسخة العاشرة من كأس العرب لكرة القدم برصيد أربعة أهداف، مع ختام البطولة السبت على استاد البيت في قطر بفوز تونس-الجزائر باللقب، فيما نال صانع اللعب الجزائري ياسين إبراهيمي جائزة أفضل لاعب.

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وفيما حصل ابراهيمي (31 عاماً)، المحترف في قطر مع نادي الريان، على جائزة أفضل لاعب، نال مواطنه يوسف بلايلي الكرة الفضية والقطري أكرم عفيف الكرة البرونزية، بينما نال الحارس الجزائري رايس مبولحي جائزة أفضل حارس مرمى.

وسجّل الجزيري (28 عاماً) هدفين في مرمى موريتانيا افتتاحاً (5-1)، ثم في مرمى الإمارات (1-صفر) ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، قبل أن يهزّ شباك عمان (2-1) للمرة الرابعة والأخيرة في النهائيات.

وتقدّم مهاجم الزمالك المصري الحالي والإفريقي السابق المكنى "جاز"، على القطري المعزّ علي والأردني يزن النعيمات والمغربي بدر بانون وابراهيمي الذين سجلوا ثلاثة أهداف.

ومنذ بداية كأس العرب، كان الجزيري واضحاً: "أريد إنهاء البطولة على رأس الهدافين، لأنني سجّلت ثنائية في أول لقاء وأطمح للأفضل في المباريات المقبلة".

© 2021 AFP