كأس العرب: الجزيري يحرز لقب الهدّاف وإبراهيمي أفضل لاعب

جاك غيز ا ف ب

الدوحة (أ ف ب) – أحرز التونسي سيف الدين الجزيري لقب هداف النسخة العاشرة من كأس العرب لكرة القدم برصيد أربعة أهداف، مع ختام البطولة السبت على استاد البيت في قطر بتتويج الجزائر على حساب تونس 2-صفر، فيما نال صانع اللعب الجزائري ياسين إبراهيمي جائزة أفضل لاعب.

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وفيما حصل ابراهيمي (31 عاماً)، المحترف في قطر مع نادي الريان، على جائزة أفضل لاعب بحسب نقاط لجنة فنية معينة من قبل الاتحاد الدولي، نال مواطنه يوسف بلايلي الكرة الفضية والقطري أكرم عفيف صاحب المركز الثالث في البطولة الكرة البرونزية، بينما نال الحارس الجزائري رايس مبولحي جائزة أفضل حارس مرمى ومنتخب المغرب جائزة اللعب النظيف.

وسجّل الجزيري (28 عاماً) هدفين في مرمى موريتانيا افتتاحاً (5-1)، ثم في مرمى الإمارات (1-صفر) ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، قبل أن يهزّ شباك عمان (2-1) للمرة الرابعة والأخيرة في النهائيات.

ونال مهاجم الزمالك المصري الحالي والإفريقي السابق المكنى "جاز" الحذاء الذهبي مع 4 أهداف، متقدماً على ابراهيمي (حذاء فضي) صاحب 3 أهداف وتمريرة حاسمة والأردني يزن النعيمات (حذاء برونزي) مع 3 أهداف في 167 دقيقة، كما سجّل القطري المعزّ علي والمغربي بدر بانون ثلاثة أهداف أيضاً.

ومنذ بداية كأس العرب، كان الجزيري واضحاً: "أريد إنهاء البطولة على رأس الهدافين، لأنني سجّلت ثنائية في أول لقاء وأطمح للأفضل في المباريات المقبلة".

© 2021 AFP