كأس العرب: قطر تبلسم جراحها بالبرونزية بفوزها على مصر بركلات الترجيح

دينور ا ف ب/ا ف ب

لاعبو قطر يحتفلون بالفوز على مصر بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العرب على استاد 974 في الدوحة في 18 كانون الأوّل/ديسمبر 2021

الدوحة (أ ف ب) – أحرز المنتخب القطري المضيف برونزية كأس العرب بفوزه على نظيره المصري بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد 974 في منطقة رأس ابو عبود في العاصمة الدوحة.

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ويُدين "العنابي" بفوزه لحارس مرماه مشعل برشم الذي حرم "الفراعنة" من هز الشباك، وتألق في صد ركلتين ترجيحيتين ليقود منتخب بلاده ليبلسم جراحه عقب الخروج من نصف النهائي أمام الجزائر 1-2 الأربعاء.

في المقابل، فشل المنتخب المصري، حامل لقب نسخة 1992، في ارضاء جماهيره بالمركز الثالث خصوصاً عقب خيبة أمل الخروج من المربع الذهبي أيضاً امام تونس بهدف عكسي قاتل صفر-1 الأربعاء.

بدأ فريق المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المباراة على نحو مثالي من ناحيتي السيطرة والاستحواذ، فسدد أحمد سيد "زيزو" كرة قوية أبعدها الدفاع (11)، فيما اعتمد أصحاب الارض على المرتدات فكاد همام الأمين يُسجل عندما وصلته عرضية أكرم عفيف خلف الدفاع لكنه لم يحسن التصرف أمام المرمى (16).

واستعاد "الفراعنة" زمام الأمور، فمرر حمدي فتحي عرضية وصلت لمحمد شريف داخل المنطقة سددها فوق العارضة (19)، وكاد فتحي يكسب ركلة جزاء بعدما تعرض لعرقلة من عبد العزيز حاتم إلاّ أن الحكم استعان بتقنية الحكم المساعد "في ايه آر" لمتابعة اللعب (22).

وكاد "المجتهد" فتحي يسجل قبل ثلاث دقائق من صافرة نهاية الشوط الأول عندما أطلق كرة عائدة من الحارس برشم نحو المرمى، بيد أن المدافع خوخي بوعلام تدخل في الوقت المناسب لابعاد الخطر (43).

وأهدر المعز علي فرصة عندما نفذ أكرم كرة ثابتة وصلت إلى بوعلام هيأها برأسه للمعز أمام المرمى المشرّع، لكن هداف كأس آسيا أرسل الكرة فوق العارضة بطريقة غريبة (47).

وجاء الرد قوياً من المنتخب المصري فتألق برشم في أكثر من مناسبة، مبعداً تسديدة محمد شريف القوية ( 56)، ثم سيطر على رأسية حمدي فتحي (62)، ليعود الأخير ويمرر كرة إلى محمد شريف المنفرد فسدد كرة زاحفة نحو الزاوية البعيدة أبعدها الحارس القطري (85).

وواصل برشم تألقه في الوقت بدل الضائع فتصدى لتسديدة البديل مروان حمدي، لتصل مجدداً للبديل الأخر مصطفى فتحي فسدد وتدخل الحارس "العنابي" بنجاح (100).

واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، فسجل لقطر كل من خوخي بوعلام، عبد الكريم حسن، أحمد علاء، أكرم عفيف، كريم بوضياف، فيما أهدر حسن الهيدوس.

وسجل لمصر كل من محمد مجدي افشة، عمرو السولية، أحمد فتوح، أكرم توفيق، فيما أهدر أحمد حجازي ومحمد شريف.

© 2021 AFP