دوري "أن بي ايه": ووريرز المنقوص يسقط أمام رابتورز

كول بورستون غيتي/ا ف ب

لقطة من مباراة غولدن ستايت ووريرز وتورونتو رابتورز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين على ملعب "سكوتيا بنك أرينا" في تورونتو في 18 كانون الاول/ديسمبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – سجل فريد فانفليت 27 نقطة و12 متابعة ليقود تورونتو رابتورز للفوز 119-100 على غولدن ستايت ووريرز المنقوص السبت، ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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غاب العديد من نجوم ووريرز عن صفوفه بمن فيهم ستيفن كوري ودرايموند غرين اللذين يتواجدان مع الفريق في رحلة لسلسلة من مباريات خارج الديار، إلا أنهما لم يسافرا الى كندا.

قرر المدرب ستيف كير أن يعيدهما الى الديار بعد الفوز على بوسطن سلتيكس الجمعة بدلا من خطر السفر وإصابتهما بفيروس كورونا ما سيحتم عليهما أن يبقيا بالحجر في كندا.

كما غاب عن صفوف ووريرز أندري إيغوادالا، أوتو بورتر جونيور وأندرو ويغينز بسبب الإصابات.

وأتيح تسعة لاعبين فقط لووريرز خلال المباراة الخامسة من رحلة تستمر لمدة ثمانية أيام. فيما خاض رابتورز مباراته الاولى منذ أن تأجلت مواجهته ضد شيكاغو بولز الخميس بسبب تداعيات كوفيد-19.

وشارك المبتدئ جوناثان كومينغا للمرة الاولى كأساسي مع ووريرز، ثاني الغربية، وكان أفضل مسجل في الفريق مع 26 نقطة، هي الاعلى له هذا الموسم.

تقدم رابتورز 25-10 في الدقائق الثماني الاولى، سجل خلالها فانفليت ثماني نقاط، كريس باوشر سبع وسكوتي بارنز الذي أنهى اللقاء مع 21 نقطة، ست.

قال كير بعد الخسارة "أعتقد أننا لعبنا بطريقة أفضل في الشوط الثاني ونافسنا بشكل ألإضل. في الاول، لم نتمتع بالثقة المطلوبة".

في مكان آخر، سجل كريستيان وود 21 نقطة و8 متابعات ليقود هيوستن روكتس للفوز 116-107 على ديترويت بيستونز ملحقًا بالاخير الهزيمة الرابعة عشرة تواليًا.

كما مني بروكلين نتس متصدر المنطقة الشرقية بالخسارة على أرضه ضد أورلاندو ماجيك 100-93، وسقط يوتا جاز ثالث الغربية أمام واشنطن ويزاردز 109-103.

© 2021 AFP