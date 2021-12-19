وزيرة الدفاع الألمانية في ليتوانيا في أول زيارة لها للخارج

بيرند فوستنيك تصوير مشترك/ا ف ب

صورة مؤرخة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2021 لوزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت

روكلا (ليتوانيا) (أ ف ب) – تتوجه وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة كريستين لامبرخت الأحد إلى ليتوانيا حيث ستقوم بتفقد الوحدات العسكرية الموجودة في هذا البلد العضو في حلف شمال الاطلسي، في أول رحلة لها إلى الخارج.

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وتأتي الزيارة فيما تشعر ليتوانيا ودول البلطيق الأخرى بالإضافة إلى إستونيا ولاتفيا، بالقلق إزاء الأمن الإقليمي بعد نشر روسيا عشرات الآلاف من القوات قرب حدودها مع أوكرانيا.

وستلتقي لامبرخت التي عينت وزيرة للدفاع هذا الشهر، نظيرها الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس لمناقشة الوضع الأمني والعلاقات الثنائية على ما قالت وزارة الدفاع الليتوانية.

وينتشر قرابة 550 جنديا ألمانيا في قاعدة روكلا العسكرية في ليتوانيا، وتقود ألمانيا الكتيبة المتعددة الجنسيات هناك.

وقد أرسلت وحدات عسكرية مماثلة إلى دول البلطيق الأخرى وبولندا عام 2017 لردع الروس من أي عدوان محتمل بعدما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم وساعدت الانفصاليين في السيطرة على أجزاء من شرق أوكرانيا قبل ثلاث سنوات.

وبعد حشد مئة ألف جندي قرب أوكرانيا، قدمت روسيا الجمعة مقترحات لاحتواء دور الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية، ودعت إلى مفاوضات عاجلة مع واشنطن.

© 2021 AFP